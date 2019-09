FGE ya investiga asalto en casa de David Méndez Márquez

Las autoridades ya investigan el caso; no descartan un hecho de intimidación.

El subsecretario de gobernación, David Méndez Márquez, fue víctima de robo en su domicilio la noche del jueves, por lo que la mañana de este viernes agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes como parte de la carpeta de investigación que se abrió tras la denuncia.

Entrevistado por Intolerancia Diario vía telefónica, de forma breve, el funcionario estatal lamentó este hecho y dijo que afortunadamente para él y su familia la casa se encontraba sola, mientras que los hampones sospechosamente solo se llevaron dos computadoras portátiles.

“No había nadie, se ve que lo hicieron con premeditación de que no hubiera nadie, no se llevaron muchas cosas que pudieron haberse llevado, incluso mi camioneta, dejaron las llaves se quedaron en la cama. No había nadie de la familia y eso es lo importante”, dijo.

El funcionario dio a conocer la noche del jueves, por medio de sus redes sociales que entraron a su casa “rompiendo grotescamente la puerta, abrieron cajones, tiraron ropa, revolotearon papeles y solo se llevaron 2 laptops. Ya las autoridades correspondientes están investigando los extraños hechos”, cito en su red social de twitter.

El día de hoy entraron a mi casa rompiendo grotescamente la puerta, abrieron cajones, tiraron ropa, revolotearon papeles y solo se llevaron 2 laptops. Ya las autoridades correspondientes están investigando los extraños hechos pic.twitter.com/DSzmhQIWXE — David Méndez Márquez (@DavidMendezPue) September 20, 2019

David Méndez Márquez es subsecretario de gobernación y persona cercana al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, con él suman dos las personas allegadas al mandatario estatal, quienes son víctimas de robo en su domicilio, pues el pasado 16 de febrero la Coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital, Verónica Vélez Macuil, también fue atracada en su domicilio.

A los dos funcionarios estatales les robaron computadoras portátiles, herramienta básica de su trabajo, pero además ambos funcionarios coincidieron en que probablemente se trate de una forma de intimidación.

Condena clase política robo a funcionarios

La clase política en Puebla condenó los hechos ocurrido en contra de David Méndez Márquez, subsecretario de gobernación y persona cercana al gobernador, Miguel Barbosa Huerta. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que este caso se trata de un “acto de intimidación”.

Por medio de las redes sociales, Biestro Medinilla citó “condenamos contundentemente el intento de intimidación perpetrado contra nuestro compañero @DavidMendezPue. Entrar a su casa como lo hicieron con Vero Vélez @macuilv con el motivo de amedrentar es inadmisible”.

La diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, citó “condenamos contundentemente el asalto perpetrado contra nuestro compañero @DavidMendezPue cuentas con nosotros, hoy más que nunca no estas solo. Estoy segura que la autoridad competente responderá conforme a derecho y se dará con los responsables”, señaló.

En tanto que el regidor Eduardo Covián se solidarizó con Méndez Márquez y refirió que “siempre hay resistencia al cambio y a hacer las cosas bien. Estos intentos de intimidación fortalecen al equipo y a nuestras convicciones. No estás solo”, citó.

A su vez, la vicecoordinadora de Morena en el Congreso del Estado, Tonantzin Fernández Díaz, también condenó los hechos y afirmó que este acto es “evidentemente violencia de índole política”.

Será la Fiscalía General del Estado la responsable de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, motivo por el cual esta mañana agentes del MP realizaron peritaje en el domicilio del funcionario estatal.