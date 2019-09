Reporta Baja California Sur saldo blanco tras impacto de huracán Lorena

Permaneció estacionado el viernes por la tarde con vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 en la costa de Los Cabos y por la noche atravesó territorio de La Paz.

El impacto del huracán Lorena tras su paso la noche del viernes por el estado de Baja California Sur desde el Pacífico tuvo un saldo blanco de vidas y solo daños materiales menores, informó hoy el gobierno local.



El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dijo en sesión del consejo de Protección Civil local que estaba en condiciones de reportar saldo blanco en los municipios de Los Cabos y La Paz tras el ingreso y desplazamiento del huracán por el estado.



Lorena, que alcanzó la categoría uno en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de cinco niveles), permaneció estacionado el viernes por la tarde con vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 en la costa de Los Cabos y por la noche atravesó territorio de La Paz para salir después al golfo de California, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"Hemos sido afortunados de que no sucedieran daños mayores. Si no hubo muchas precipitaciones es una fortuna porque pasó un huracán con una fuerza real que todavía mantiene", explicó Mendoza Davis.



En la sesión del consejo realizada en La Paz, capital de Baja California Sur, las autoridades reportaron cortes de energía y daños menores en algunas viviendas de dos localidades, al igual que un socavón en una carretera y pequeños derrumbes en otros caminos.



La infraestructura hotelera de los turísticos balnearios de Cabo San Lucas y San José del Cabo no registró afectaciones, mientras que los aeropuertos de la entidad operaban este sábado con normalidad, según los reportes.



Sin embargo, los cuerpos de emergencia locales todavía se mantienen en alerta porque el huracán continuaba este sábado su trayectoria por aguas del golfo de California frente a costas del este de Baja California Sur, al ubicarse a las 13:00 hora local a 55 kilómetros al este-noreste de la costera ciudad de Loreto.



Conforme las previsiones del organismo, Lorena podría ingresar en las primeras horas de mañana domingo como tormenta tropical a territorio del estado de Sonora en algún punto de las costas, entre las ciudades de Guaymas y Bahía de Kino.



Lorena ha ingresado ya dos veces a territorio mexicano como un huracán categoría uno, tras su formación el martes en el Pacífico frente a las costas del sureño estado de Guerrero.

El huracán entró el jueves pasado a territorio del estado de Jalisco y se desplazó por su zona costera antes de regresar al Pacífico para dirigirse hacia el noroeste, sin causar daños mayores.

Con información de Xinhua.