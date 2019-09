Alcaldía dará acompañamiento a María Consuelo para evitar posible justicia de vecinos: Claudia Rivera

Anuncia que el Cabildo aprobará Ley del maltrato animal que enviará al Congreso para trabajar conjuntamente con la LVX Legislatura.

Luego de la liberación de María Consuelo “N”, Claudia Rivera Vivanco advirtió que su administración dará acompañamiento la “mataperros” para impedir cualquier tipo de agresión de sus vecinos de la unidad habitacional de Bosques de San Sebastián.

Además, anunció que su Cabildo enviará al Congreso la iniciativa de Ley del maltrato animal que aprobará en días subsiguientes para trabajar de forma conjunta en la defensa de especies vivas.

Estimó que deberá estar alerta esencialmente por los ánimos enardecidos generados en las diversas redes sociales para evitar que los vecinos hagan justicia por propia mano y todo eso derive en una tragedia.

La alcaldesa puntualizó que “vamos” a seguir pendientes del caso porque desafortunadamente se queda todo lo ocurrido en frente a los ojos de todos, principalmente a los ojos de sus vecinos, quienes están muy alterados.

“Estaremos pendientes para que los vecinos no vayan a caer en alguna falta o cualquier agresión que, a veces, por la redes se empiezan a incendiar pero nuestro compromiso es que se bajen los ánimos”.

Reprobó que el maltrato animal no esté tipificado en Puebla como un delito grave, por esa causa María Consuelo este libre, por lo que recordó que impulsará iniciativas desde el Cabildo para imponer penas realmente severas pero también que motiven una tenencia de mascotas responsable.

“Es una falla del (nuevo) sistema penal acusatorio, pero entiendo que no está tipificado como delito grave; esto es un compromiso que vamos a impulsar, la ley de protección en el municipio y también aplicar sanciones ejemplares a quienes maltraten a cualquier ser vivo y que vaya llevando una tenencia responsable”.

Destacó los dos menores de edad, hijos de María Consuelo, han sido direccionados al DIF estatal para su protección y continuidad en su estado de salud.

Recordó que el Ayuntamiento atendió el caso como primeros respondientes, pero sus facultades son limitativas; es el DIF estatal quien le toca estar pendientes de la patria potestad de los menores, dijo.

La posición oficial

Para salvaguardar la integridad de los infantes y en apego a la normatividad sobre protección de los derechos de la niñez poblana, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica, a través del Departamento de la Defensa de la Infancia y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), informa que los menores de identidad reservada con iniciales C. J. A. y E. A. J. de 8 y 17 de años, respectivamente, ya se encuentran bajo resguardo de nuestros centros de asistencia.

Después de la determinación del Ministerio Público (MP) de entregar a resguardo del SEDIF de ambos menores de edad para su protección, luego de que se abrió la Carpeta de Investigación: CDI 4844/2019/UVFYDG por el presunto delito: Violencia Familiar y Abandono de Persona por parte de la madre de nombre María C. J. A.

El joven C. J. A. ingresó el 20 de septiembre a las 5:39 horas a casa de la Niñez Poblana y el joven E. A. J. ingresó el mismo día a las 19:40 horas a Casa de Ángeles, toda vez que este último fue trasladado, el día de los hechos para su revisión médica, al Hospital General de Cholula, ya que el adolescente padece distrofia muscular congénita, por lo que una vez que fue dado de alta, personal médico y jurídico del SEDIF se presentaron en dicho nosocomio para su traslado.

Los menores se encuentran recibiendo la asistencia integral por parte del organismo; hasta el momento no se ha presentado ningún familiar de los mismos.

Manifestación contra mataperros

Un grupo de inconformes arribó al zócalo para exigir se aplique pena de cárcel a la mataperros, quien fe liberada este sábado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al grito de “justicia y cárcel a la mata perros”, ciudadanos reprobaron que la justicia no se aplique contundentemente, pese a las evidencias en contra de María Consuelo “N”, quien tenía a más de 45 animales en su hogar, cuatro de ellos muertos en el refrigerador.

Bajo esa perspectiva, Sandra Hernández, protectora independiente de animales, pero sumada a la Asociación Civil Peludos Poblanos, lamentó la escasa convocatoria de la marcha, pero indicó que la actitud de la FGE es insulsa por de dejar en libertad a la señora por matar y por tener desnutridos a sus hijos.

Acentuó que desde hace cuatro o tres años ya se tenían registros que María Consuelo había matado a más de 100 animales, además, se conocía al pie de la letra que los usaba para comercializar su carne para tacos.

“Nosotros sí tenemos otros números con base a los vídeos de la gente que entró al domicilio, no se van a mostrar los numero reales”.

Puntualizó que “esta tipa” se robaba a los canes para venderlos como carne fresca para puestos de tacos y lamentó que desgraciadamente ninguno de los quejosos haya presentado alguna denuncia para que las autoridades la mantuvieran en la prisión.

Lamentablemente la sociedad, subrayó, no se ha unido para que proceda como daños a la salud, la gente no se ha unido. No hay denuncia por eso la señora está libre.