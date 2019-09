Violencia contra mujeres debe ser atendida como emergencia de Estado: Mónica Silva

Es necesario que se conozca la realidad de la violencia contra las mujeres para emprender acciones inmediatas de coordinación interinstitucional. Los municipios deben asumir su responsabilidad ante el fenómeno, son la autoridad más cercana a la población.

La aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Mónica Silva Ruiz, aseguró que la violencia contra las mujeres debe ser atendida como una emergencia de Estado.

Al participar en el Foro “Reto y propuestas ante la violencia contras las mujeres, las adolescentes y las niñas”, manifestó que es necesario contar con una política para la prevención, atención, sanción y erradicación de ésta en todos los estados, pero principalmente en aquellos que cuentan con una declaratoria por violencia de género.

Invitada por el Gobierno de Veracruz, señaló que para ello es necesario que se conozca la realidad dura de la violencia, sin escandalizarse y que los municipios principalmente asuman su responsabilidad en este tema, ya que dijo se culpa a los Ejecutivos Estatales a pesar de que son los Ayuntamientos quienes son el primer contacto con la violencia.

Por ello, señaló necesario que quienes tengan en su responsabilidad atender la alerta por violencia de género estén presentes y organizados como grupos interdisciplinarios para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La también ex directora general del Instituto Poblano de las Mujeres recordó que en el estado de Puebla, actualmente 50 de los 217 municipios enfrentan una alerta por violencia de género decretada en abril de este año, lo cual ha implicado que los 50 alcaldes deban participar en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para dar seguimiento a la alerta.

“Esto es inédito porque por primera vez le solicitamos a CONAVIM que pudiéramos notificarles personalmente a los municipios, porque tenemos estados que tienen declarada la alerta desde hace más de cinco años y no hemos visto ningún avance porque el reclamo siempre es al Ejecutivo del estado pero olvidamos que la alerta se declara a los municipios y que son ellos quienes deben asumir una responsabilidad compartida”.

Dijo que se logró que los presidentes municipales asumieran tres compromisos como la instalación o bien el fortalecimiento de la instancia municipal de las mujeres, porque muchas veces son integradas por una sola persona sin recursos como asesoría jurídica o psicológica; asimismo, se instruyó para que existieran al menos cuatro integrantes: psicólogos, trabajadores sociales, abogados y médicos.

Además, establecer un programa municipal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres como política pública, y, mediante la instalación de un sistema municipal, sea un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía. No obstante, admitió que muchas de las recomendaciones que hace la Conavim no son emergentes porque requieren mucho tiempo para planearlas, para solicitar recurso a fin de implementarlas, evaluarlas y decir si funcionaron o no.

“Se requiere mucho más de seis meses para ver si una estrategia funcionó, más que emergentes tienen que ser de continuidad y formar parte de la política del Estado. Las dependencias y entidades del Gobierno deben tener interrelación para poder dar una respuesta real ante la violencia feminicida, en todos sus tipos y modalidades”.

Pese a ello, aceptó que actualmente no se ve una disminución en la violencia contra las mujeres, aunque dijo que las mujeres comienzan a confiar en las autoridades y denuncian.

“No debemos escandalizarnos en conocer la realidad de la violencia con que se vive en las entidades, ello nos debe permitir establecer una estrategia para poder erradicarla”.

Cabe destacar que actualmente al Gobierno de Puebla la CONAVIM le hizo 45 medidas: 11 en materia de seguridad, 17 en materia de prevención y 17 en materia de justicia y reparación.