Claudia Rivera Vivanco valora disminución en la delincuencia

Al valorar la contracción de la inseguridad en Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco aprobó que la Angelópolis tenga más calles peatonales por ser vialidades con esa vocación, derivado del estudio que realiza su administración.

Negó que la peatonalización vaya lento porque se está analizando, además de la implementación de las mesas de trabajo con activistas, comerciantes, empresarios y académicos para que se tenga un buen procedimiento.

Al finalizar la premiación del concurso de políticas públicas Puebla 2020: Ciudad Incluyente y Sostenible, indicó que los propios empresarios han solicitado que se realice la acción, al anunciar que se apoyará para que se pueda detonar más el desarrollo comercial en esa zona.

Recordó que también es una demanda de los ciudadanos y cuando se implemente, el turismo agradecerá las bondades.

“A nosotros nos corresponde dar a conocer los beneficios al cambiar a una cultura de movilidad, el ir respetando los espacios, pero igual en materia de movilidad ir apropiándonos de los espacios públicos, que resultaba más es imponerlo, ya lo daremos a conocer después cuando lo tengamos”.

Pero al referirse a la reubicación de los ambulantes que existen en algunas de las calles del centro, indicó que la idea es que estén dentro de la ley, pero cumpliendo con los requisitos, en un esquema que permita que exista un desarrollo para pasar de una economía de subsistencia a una formal.

El proyecto, al parecer, será similar al que implementó la administración de Luis Banck Serrato, Ándale, que se aplicó por seis semanas en varias calles aledañas al zócalo para hacer las calles semipeatonal y menos automóviles transitaran por esta zona.

“Sí va a haber calles peatonales sobre todo donde se tiene una vocación de la misma, los mismos comerciantes así lo han manifestado, vamos a dar el acompañamiento para que detone más el desarrollo comercial”.

Niega que se actuara mal

Negó que la SSPTM se hayan implementado mal los protocolos policiacos el jueves previo, cuando detuvieron a María Consuelo “N” en Bosques de San Sebastián y por esa acción haya quedado libre el sábado.

Indicó que si la eximputada salió libre se debe a que la tipificación del delito no lo considera grave y solo se san dos años de prisión, pero insistió que es necesario que se reforme la ley para que estas prácticas puedan tener sanciones severas y no ocurra lo mismo en futuros casos similares.

“Nosotros dimos todas las posibilidades para las investigaciones, hubo vecinos que irrumpieron en el domicilio, eso también tiene un componente diferente, en cuanto a nuestro cumplimiento todo se brindó, y en efecto, como lo menciona la Fiscalía el tema es la tipificación del delito, por ello es importante de fortalecer la ley”.

No dar like ni compartir palabra feminazi

Al referirse a la violencia contra la mujer, acciones que no paran, incluso se coloca la ciudad de Puebla entre las principales en tener este problema, indicó que la situación no es reciente, por esa situación su gobierno no ha cesado en aplicar políticas públicas para desterrarla.

“No es reciente la violencia contra las mujeres, no es lo que haremos, es lo que estamos haciendo, entre ellas una campaña intensiva en escuelas, en secundarias y bachilleratos; hoy se genera una indiferencia social que nos lleva a reproducir patrones de violencia”.

Además pidió no compartir expresiones como feminazis en redes sociales, cuando una mujer se manifiesta de manera enérgica, por ser una brutalidad llamarlas así.

“No a darle like al termino feminazi; eso recuerda el peor genocidio en la historia, una expresión violenta que no debe ser”.