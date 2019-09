Exigen ex burócratas de SADER que AMLO libere sus compensaciones

Los ex empleados señalaron que desde el 16 de agosto se tuvo que liberar su dinero y hasta la fecha el Gobierno Federal ha incumplido con ello.

Ex trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) exigieron su compensación, la que aceptaron 36 personas de esta dependencia a cambio de dejar de laborar, como parte de la reestructuración que se concretó en el Gobierno Federal, pues desde el mes pasado no la han recibido.

En conferencia de prensa, los ex burócratas despedidos, quienes prefirieron no decir su nombre por temor a represalías, señalaron que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, los sometió adherirse a una compensación en lugar de manejarse como un despido para evitar demandas laborales, por lo que ellos aceptaron este esquema y hasta el momento no les han liberado sus pagos.

#Ahora 💡 || Ex trabajadores despedidos de @SADERPue reclaman su compensación prometida, luego de que fueron despedidos; señalan que ha pasado más de un mes y no les han liberado sus recursos. 💸



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/K16aH5Ud1L — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 25, 2019

Los ex empleados quienes ingresaron al Gobierno Federal gracias al Servicio Profesional de Carrera deben ser compensados con cantidades desde 90 y hasta los 300 mil pesos, esto depende de la antigüedad y los cargos que ocupaban.

"Se trata de una compensación económica durante el periodo que estuvimos, ese recurso tiene una validez de 12 años de carrera y muchos no están de acuerdo. Nos dijeron que todos teníamos que adherirnos a esto y en el caso de que no se hiciera tendríamos que ser cesado sy sin la posibilidad de tener una compensación económica, por eso aceptamos", dijo un ex empleado.

Los exempleados quienes dieron una conferencia de prensa señalaron que desde el 16 de agosto se tuvo que liberar su dinero y hasta la fecha el Gobierno Federal ha incumplido, por este motivo exigieron que autoridades atienda su demanda, pues en muchos casos aún no han logrado encontrar empleo.

"El despido fue por la reestructuración de la Secretaría. En todos lados están estos despidos. No se maneja como tal, despido sino como adhesión a una compensación, en algunos casos ya hasta quieren tomar las delegaciones porque no están cumpliendo con pagos", dijo uno de los afectados.