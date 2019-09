Percepción de inseguridad en el municipio se ha reducido mediante trabajo: Claudia Rivera

La alcaldesa no entró en detalles si su gobierno incrementará el presupuesto de seguridad para el año fiscal 2020.

Al reconocer que la percepción de inseguridad continúa presente en el panorama de los ciudadanos, Claudia Rivera Vivanco advirtió que el Ayuntamiento invertirá más recursos para desarrollar acciones preventivas y redondear los planes que cotidianamente ejercen los oficiales de la SSPTM con las que se ha logrado contraer la incidencia delictiva.

Después de poner en marcha en La Libertad el programa de mejora de imagen urbana de las 17 juntas auxiliares del municipio, la alcaldesa subrayó que durante su gestión se han proyectado y desarrollado estrategias para combatir frontalmente este conflicto social.

La reciente entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada por el INEGI, que situó que un 87.7 por ciento de la población considera que el estado no es seguro, además de localizarse en el quinto lugar en costos provocados por la delincuencia con 14 mil 208 millones de pesos.

Rivera Vivanco puntualizó que su administración establece estrategias de prevención del delito con la ayuda de los Comités Vecinales en Construcción de la Paz, los que están respaldados con tecnología, como cámaras de video-vigilancia y alarmas vecinales, de manera organizados ambas partes están trabajando.

Acentuó que los resultados positivos se irán acentuando entre la población poco a poco porque con el trabajo desarrollado se acota al paso a los delincuentes.

Bajo ese contexto, no entró en detalles si su gobierno incrementará el presupuesto de seguridad para el año fiscal 2020, pero estimó que en territorio municipal los índices de inseguridad continuarán contrayéndose en más de cinco puntos básicos, como destaca la reciente entrega de la encuesta presentada por el INEGI.

"Por supuesto que no queremos vivir con miedo y por eso trabajamos en conjunto entre los tres órdenes de gobierno para desmotivar la incidencia delictiva, por otro lado, en las estrategias de bienestar social, los que se estaban dirigiendo al camino equivocado con estas acciones ya retoman el camino hacia una buena sociedad ".

No especular en espionaje

Claudia Rivera negó ser víctima de espionaje por cualquiera de sus vertientes, al acentuar que siempre ha sido una persona transparente y así se ha conducido como alcaldesa de la Angelópolis, por ello está abierta para dar explicaciones sobre cualquier situación.

Advirtió sobre el supuesto caso de complot en el gobierno estatal que en caso de ser verdad, las investigaciones deben de llegar a sus últimas consecuencias.

Además, descartó que llegue a ocurrir la misma situación en el gobierno capitalino, aunque si llega a suceder, no tiene temor de nada porque siempre ha sido transparente.

“Yo no siento temor de esto, hoy observamos una situación así, que se lamenta, que nos ayuda a identificar el alto grado de malicia que puede haber y el mal uso de las tecnologías, siempre estaré abierta para esclarecer situaciones y esto se quiera suponer; de por sí cuando decidí participar una de las visiones de este enfoque ciudadano es mostrarme siempre como soy: al desnudo, esta soy, esta sigo siendo; en una posición diferente, pero siempre hablaré con la verdad y de frente”.

Candidatos ciudadanos

Claudia Rivera dijo estar a favor sobre la participación de más candidatos ciudadanos para el proceso electoral del 2021, no solo a puestos como presidentes o diputados, sino para el mayor número de espacios posibles.

En el caso de las mujeres si tienen un esposo celoso consideró que si es necesario pedir permiso para participar en la política, es necesario dialogar para lograr más posiciones en los cargos públicos.

Reveló que varias regidoras de las juntas auxiliares manifestaron que tuvieron que pedir permiso para lograr contender, acción que demuestra que aún prevalece la violencia contra el e sector femenil.

"Hubo compañeras que me dijeron que tenían que hacer un escrito a sus esposos, no es correcto eso, no es lo adecuado, pero si ese es el requisito en este momento en lo que logramos cambiar, hay que hacerlo porque necesito que haya más participación de mujeres".

Recordó que por cada junta auxiliar, hay tres sitios ocupados por mujeres en las regidurías y una sola es presidenta de las 17 demarcaciones que corresponden a la ciudad poblana.

“Solo hay una presidenta auxiliar, pero es la primera vez, a lo mejor no ocupan los lugares del presídium, pero hay más mujeres activas, por cada junta auxiliar hay tres de estos cinco lugares ocupados en las regidurías; es un proceso, darles herramientas para abatir esta brecha de desigualdad”.