Plataforma Puebla a punto de concluirse; permitirá conocer datos reales de incidencia delictiva

Gobiernos de Hidalgo y Puebla firman convenio que contempla seguridad, medio ambiente, atención a pueblos indígenas y temas diversos.

La Plataforma Puebla está casi terminada anunció el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que es necesario que el estado cuente con sus propios datos criminalísticas y de elementos policiales de todas las corporaciones para atacar a la delincuencia común y organizada, pues esta información es importante como parte de la estrategia en materia de seguridad que implementa su administración.

Durante la firma de convenio que concretó con el gobierno de Hidalgo, a través del mandatario Omar Fayad, el gobernador poblano explicó que “en Puebla está casi terminada nuestra plataforma, porque la Plataforma México a veces se cae y no se accede a ella, entonces tenemos casi terminada nuestra Plataforma Puebla, estamos creando nuestras propias aplicaciones y estrategia de seguridad pública”, dijo.

Con la firma de este acuerdo, los mandatarios coincidieron en que el principal punto que se atacará es la inseguridad en 18 municipios que conforman la zona limítrofe, 11 de Puebla y 7 de Hidalgo, pues es el principal problema que aqueja a las familias; por ejemplo, el robo de hidrocarburos, la violencia intrafamiliar, el abigeato, las lesiones y homicidios son los delitos más cometidos en esta región.

Los mandatarios señalaron que los Centros de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones (C5) de ambos estados estarán trabajando de forma coordinada para atender la incidencia delictiva, pues la delincuencia es regional y pasa de un estado a otro. Por ejemplo, el caso del líder huachicolero de San Martín Texmelucan, Oscar N. “El Loco Téllez” quien delinque en ambos estados.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que no se tiene contemplado el número de elementos policiales quienes intervendrán en los operativos, tampoco el presupuesto que se aplicará entre ambas entidades, pero éstas acciones no son un juego y a la brevedad de actuará con el objetivo de regresar a las familias la tranquilidad que demandan.

“Estamos en un acuerdo en el que no tenemos la previsión presupuestal y vamos a tener que tener un destino de elementos, todo va a ser pare de un diseño, lo otro es que vamos a implementar todo tipo de estrategias que sirvan y que no solo sean para exhibir un acuerdo que sirva de muestra, no estamos jugando, ni Hidalgo ni Puebla”, dijo el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Van contra huachicol y tala clandestina

Los gobernadores de Hidalgo y Puebla, Miguel Barbosa Huerta y Omar Fayad, respectivamente, anunciaron que principalmente se atacará el huachicol y la tala clandestina, estos estados son vulnerables por en principio por la refinería que se ubica en el vecino estado y por los ductos que atraviesan por la entidad, además de la zona boscosa con la que cuenta la Sierra Norte.

El convenio firmado contempla atender acciones de seguridad, medio ambiente, atención a pueblos indígenas y temas diversos de municipios de ambas demarcaciones, específicamente de los denominados proyectos de muerte, los gobernadores coincidieron en que se deben revisar y ajustar al marco legal.

“Que se ajusten a la ley y la inversión que se haga de manera legítima es viable, las que no se ajusten a la ley y a la constitución, en esos estados se aprobarían y aceptarían”, dijo Miguel Barbosa.

En su oportunidad, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo que “en muchos casos los proyectos son de desarrollo y se analizará si efectivamente se ajustan, mientras se ajuste la ley a la constitución y proyectos que tengan la características de sustentables y el respeto al medio ambiente, no vemos por qué no cooperar con el gobierno de la República y apoyar en proyectos que van a servir para todo México”, dijo.

Los gobernadores anunciaron las mesas de trabajo para concretar proyectos en beneficio de 98 mil habitantes de la zona que en su mayoría son indígenas, quienes demandan acciones en diversos rubros.