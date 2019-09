Exige diputada panista transparentar el presupuesto destinado al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”

En el marco de la comparecencia del Secretario de Hacienda, Veronica Sobrado pidió a la ASF poner especial atención en la revisión de los programas de política social.

En el marco de la comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, la Diputada Federal por Puebla, Verónica Sobrado Rodríguez hizo un llamado para que el funcionario federal esclarezca la forma en la que se garantizará la transparencia en la entrega de los recursos etiquetados a programas sociales como “Jóvenes construyendo el futuro”, debido a que existe opacidad al no contar con reglas de operación.

“No estamos dispuestos a avalar presupuestos para programas sociales opacos, sin reglas claras, sin padrones de beneficiarios transparentes, el presupuesto no debe ni puede ser un cheque en blanco. Desde aquí exigimos al gobierno federal que todos y cada uno de los programas sociales estén respaldados por reglas de operación. No podemos tener presupuestos sobre bases de discrecionalidad sin que se rindan cuentas de sus resultados”, enfatizó la legisladora poblana al tiempo de cuestionar al titular de la SHCP para que diga qué va hacer para garantizar que los recursos entregados realmente lleguen a las y los jóvenes.

Sobrado Rodríguez, en rueda de prensa, explicó que con base en el análisis del paquete presupuestal y del presupuesto 2020 se han detectado diversas irregularidades en la aplicación del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el cual en el presente año se dividió en el ramo 11, destinado a educación, con 4 mil 320 millones de pesos y en el ramo 14, para trabajo y previsión social, con 40 mil millones de pesos.

Mencionó que incluso la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” realizó un minucioso estudio sobre el programa “Jóvenes construyendo el futuro” en el que detectó que 95% de los recursos no están bien aplicados.

La legisladora poblana recalcó que para el 2020 se proyecta la operación de este programa bajo dos nombres pero sin reglas de operación: “En el ramo 14 se llama Jóvenes construyendo el futuro, con un presupuesto de 25 mil 614 millones de pesos, mientras que en el ramo 11 se le ha nombrado como Jóvenes escribiendo el futuro, sin embargo en el anexo 25, que es el que marca que programas deberán traer reglas de operación no aparece ninguno de los dos”.

“Pedimos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) poner especial atención en la revisión de estos programas de política social. No queremos una caja chica para el gobierno, necesitamos programas que realmente atiendan las necesidades de las y los mexicanos y que no solo sirvan para coaccionar el voto, que reduzcan en la corrupción y no hundan a México en la pobreza”, finalizó.