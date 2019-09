La UPPue va por su reconocimiento a nivel internacional: Mayra Sánchez

"La Universidad Politécnica de Universidad Politécnica de Puebla (UPPue), situada en el municipio de Juan C. Bonilla, va por su reconocimiento a nivel internacional, como uno de sus principales objetivos gracias al modelo educativo que aplica, a sus servicios y a la calidad de sus egresados", destacó la maestra Mayra Angélica Sánchez García, rectora de esta institución en el marco de la ceremonia por el 15 Aniversario de este plantel educativo.



Acompañada por Gabriel Pineda Guerrero, subdirector de Universidades Públicas en Puebla y en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez y de América Rosas Tapia, Subsecretaria de Educación Básica y Media Superior; Jorge Núñez Rodríguez, Director General Jurídico de la Secretaría del Trabajo, en representación del titular de esta dependencia Abelardo Cuellar; del alcalde de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda, la rectora, Sánchez García puntualizó que la ciencia y el desarrollo son la clave para el desarrollo del país y, por lo tanto, México necesita un sistema educativo que responda a las necesidades sociales de formar profesionales de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo.



Asimismo, indicó que entre los objetivos primordiales de la institución que dirige se encuentra primero el fortalecer un modelo educativo basado en competencias, y no sólo en conocimientos. "Hablamos de competencias de dos tipos: Instrumentales e interpersonales, que ambas, permitan, formar egresados con competencias para la vida, el ámbito laboral y para adaptarse a los cambios del mismo".



El segundo objetivo, dijo, es la de establecer sólidos vínculos con los diversos ambientes laborales; así, este acercamiento genera planes de estudio pertinentes en función de las necesidades de los empleadores, de donde los egresados de la Universidades Politécnicas reportan altos porcentajes de empleabilidad.



En este sentido, destacó que la Universidad Politécnica de Puebla (UPPpue), entre sus logros alcanzados son los más de 166 convenios firmados con diversos organismos del sector productivo y social y 11 convenios internacionales. "Más del setenta por ciento de nuestros egresados se colocan exitosamente en el mercado laboral en un periodo de seis meses de haber concluido sus estudios".



"Los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de maestría o doctorado y el 12 por ciento de los PTC pertenecen al sistema nacional de investigadores CONACYT, de esta manera el diseño curricular que lleva a cabo la Coordinación General de Universidades Tecnologías y Politécnicas CGUTyP es específico y congruente en su forma de conducir el proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias y técnicas didácticas diversas así como en la evaluación de los mismos", precisó.



En ese sentido, recalcó que para mantener al plantel en el camino de la consolidación se debe continuar con el equipamiento tecnológico de punta, seguir fortaleciendo las alianzas y convenios a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. "Todo ello, con la única finalidad que es formar profesionales de alto nivel educativo, que aprendan a conocer el mundo, aprendan a adquirir competencias, aprendan a transformar, pero sobre todo tengan una aproximación metodológica y una participación activa en la esfera pública y que su quehacer impacte en la toma de decisiones que garanticen la concepción de un estado próspero", concluyó.



Cabe mencionar que durante el XV aniversario de la UPPue, estudiantes, docentes y personal administrativo disfrutaron de un amplio programa que incluyó la Conferencia Magistral impartida por Shau Wa Yu Tan-Regional Talent Ecosystem Manager en Huawei Latinoamérica.