Endurecerán requisitos para abogados y defensores de oficio, anuncia Miguel Barbosa

El gobernador manifestó que las fallas en el Sistema Penal Acusatorio son producto de la falta de capacitación, además señala que hay muchos abogados "tramposos", muchos de ellos son panistas.

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta impulsará la colegiación obligada, éste es un sistema en el que los abogados además de tener su cédula y título profesional, cumplan con una certificación por medio de barras o colegios de abogados, para evitar con ello la proliferación de "abogados tramposos" y que se aprovechen de las lagunas y fallas legales para hacer negocios.

"Qué hacemos con tanto abogado tramposo (...) tengo una información, muchos panistas tienen títulos profesionales en escuelas así, muchos panistas, ya les caímos, les caímos esos de la doble moral, ahí los tenemos", dijo.

Aunque no señaló a ningún panista directamente, pues su referencia fue general, cabe recordar que Jesús Giles Carmona, ex dirigente del PAN en Puebla engañaba a los panistas con ser egresado de la UPAEP, según información publicada en Intolerancia Diario y en el Periódico Central, en agosto y septiembre de 2015, cuando fue candidato a la dirigencia estatal de este partido.

El gobernador, fue cuestionado la mañana de este viernes, respecto a las fallas del Sistema Penal Acusatorio que impide que los delincuentes sean retenidos y al respecto comenzó a explicar que la falta de la aplicación de recursos en capacitación para todos los servidores públicos involucrados en seguridad y justicia, ante esto anunció que enviará un paquete de iniciativas al Congreso del Estado para reformar los ordenamientos y con ello se haga más eficiente el sistema de justicia en el estado.

En este orden, dijo que su administración estudia que en Puebla solo puedan litigar los abogados quienes tengan una colegiación obligada, es decir que, "aparte de la cédula y el titulo la formación de colegios y barras obviamente supervisados por gobierno donde se hagan los exámenes de colegio, eso nos va ayudar mucho en que a justicia no se deforme tanto", dijo.

A pregunta expresa de los posibles castigos en contra de los abogados quienes ejerzan sin un título profesional o bien con títulos clandestinos o irregulares, refirió que ese es otro tema, pues incluso hay mecanismos para sancionar estas prácticas, pero por parte del gobierno del estado lo que se impulsará es la obligatoriedad de que los abogados tengan título y cédula, pero además que sean avalados por las barras o colegios de abogados.

"Ya hay delitos cometidos por el ejercicio profesional, hay muchísimos, pero no se puede impedir por el libre derecho al trabajo que alguien ejerza su profesión, pero hay un enorme número de personas que se dedican a eso y que lo hacen sin ética y sin un desempeño honorable en sus funciones", dijo.

Fortalecerá Fiscalía General del Estado

El gobernador, dijo que, antes de concluir este año enviará más iniciativas al Congreso del Estado con el objetivo de fortalecer la Fiscalía General del Estado y con ello acabar con la corrupción y con lo que se busca evitar que los delincuentes salgan en libertad por las fallas en la custodia y carpetas de investigación.

Detalló que "hoy muchas defensas de abogados tramposos empieza desde allá, la forma en cómo los policías municipales hacen la pusta a dispoción y la cadena de custodia de todo ello", dijo le mandatario quien agregó que los Ministerios Públicos "no está excepto de corrupción, eso lo vamos a corregir con una reforma a la Ley Orgánica de la FGE que viene dentro del paquete del sistema de justicia, porque las cosas son de contención, pero primero debemos generar la reforma legal y después la policial pública, ya no es igual, créanme que ya no es igual", dijo.

El gobierno que recién comenzó, dijo, busca trabajar en la capacitación policial para que hagan bien las puestas a disposición de los presuntos delincuentes y la cadena de custodia se cuide, pues esos temas son fundamentales para que los delincuentes sean retenidos.

Impulsa Miguel Barbosa el Fideicomiso de la Agencia de Energía del Estado Poblano

El gobernador anunció la presentación este día de una iniciativa para crear el Fideicomiso de la Agencia de Energía del Estado Poblano, esto como parte de la transformación que se comenzó a concretar a partir del 1 de agosto, las iniciativas que estará mandando, confía en que se aprueben antes de concluir el mes de diciembre.

Señaló que Puebla estaba en "un rezago y olvido impresionante en muchas áreas legislativas y de aquí a diciembre vamos hacer la adecuación legislativa de fondo, de fondo. Hoy mismo presentamos la iniciativa para crear el Fideicomiso de la Agencia de Energía del Estado Poblano y en materia de género vamos a ser punta de lanza", señaló.

Abundó en que antes del 8 de octubre las iniciativas en materia de género deberán estar aprobadas, pues se trata de documentación que forma parte de la atención a la violencia política de género.

"Juristas y especialistas en materia de género del Modelo poblano han comentado que nuestra ley en esa materia es una Ley de vanguardia, ya les dije que si Dios me hubiera preguntado que cómo político qué quieres ser, le hubiera dicho parlamentario", abundó el mandatario local.

Necesarias las instituciones, fuertes sólidas y sin formas de presión

En otro tema, ante la salida de Karen Berlanga de la Secretaría de la Función Pública, el gobernador aclaró que se trata de una servidora pública a la que le tiene respeto y aprecio, su ciclo en esta dependencia concluyó y confió en que habrá una buena labor en el Issstep, anunció el nombramiento de Laura Villaseñor Rosales.

#Politica||🔴Las administraciones gubernamentales siempre están en constante evaluación refirió el gobernador @MBarbosaMX



🔴Expuso que el cambio de Karen Berlanga de la Secretaría de la Función Pública obedece al término de un ciclo



📹vía: @yazcurinoticias👩‍💻 pic.twitter.com/ufkk869gg7 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 27, 2019

El mandatario puntualizó que los gobiernos están en constante evaluación y "vamos a ir tomando decisiones con mucha responsabilidad, ejercer el poder público, es un asunto de responsabilidad, de seriedad entonces no es fácil quien pensó que iba a ser fácil esto, pero lo estoy haciendo con mucho cuidado, el combate a la corrupción es un tema que está generando reacciones y necesito instituciones muy fuertes, muy sólidas en donde no haya ninguna forma de persuasión", dijo el mandatario local.

Afirmó que todos los servidores públicos actuales tienen garantizados sus cargos, siempre y cuando su función sea de lealtad con la sociedad poblana y cuidando su desempeño "ajustado a sus atribuciones, cuando cumplen con la constitución, con las leyes, solo así venimos los servidores públicos garantizado su cargo, no estoy diciendo con ello que Karen Berlanga no las cumplió, por ello la designe para estar en el Issstep, creo que es un asunto de ciclos y de momentos", señaló.

El gobernador fue cuestionado después de la ceremonia conmemorativa del 198 Aniversario de la Consumación de la Independencia.