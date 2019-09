Aprueban diputados reformas al OPD Ciudad Modelo para regresar autonomía y facultades a municipios

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal quedaron aprobadas las reformas a propuesta del gobernador, Miguel Barbosa, los Ayuntamientos podrán cobrar servicios públicos y derechos.

Por unanimidad de votos, integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobaron la reforma al Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo", por el cual se le regresan sus atribuciones y autonomía a cinco municipios.



Durante la sesión del órgano de deliberación acudieron presidentes municipales de las demarcaciones que comprenden el polígono en donde se ubica Audi, es decir, Soltepec, San José Chiapa, Mazapiltepec, Nopalucan y Rafael Lara Grajales, quienes aplaudieron la iniciativa que envío con anticipación el gobernador, Miguel Barbosa Huerta y que en la sesión ordinaria de la siguiente semana será aprobado por el pleno.



En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Nibardo Hernández Sánchez, señaló que con estas acciones se fortalece a los municipios "por eso estoy de acuerdo, no estamos viendo colores, nosotros no estamos viendo eso, estamos viendo primero que se les quite la autonomía que se les quitó. Hoy con esta Reforma van a ustedes a cobrar su impuesto predial, van ustedes a cobrar el uso de suelo, pero también van a tener ustedes que formar a el Consejo de Administración, para poder en el área económica inversiones que van a depender de ustedes, que les den las facilidades y tengan desarrollo en todas las comunidades y municipios que es lo más importante", dijo el diputado local del PRI.

#Politica||🔴En Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal los legisladores aprobaron por unanimidad las modificaciones para devolver los derechos y obligaciones a los municipios que integran Ciudad Modelo, dijo @NibardoHS presidente del órgano.



📹 vía: @yazcurinoticias👩‍💻 pic.twitter.com/PNZjEtFtBt — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 27, 2019



Fue en 2017 cuando el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta, Rafael Moreno Valle, envió el decreto para conformar el Organismo Público Descentralizado "Ciudad Modelo", con el cual se le quitaron facultades a los Ayuntamientos respecto al cobro de agua potable, licencias de funcionamiento, recolección de basura, por mencionar algunos puntos, con el objetivo de que todo se concentrará en el OPD.



Los recursos provenientes de estos permisos fueron concentrados en un fideicomiso manejado por el morenovallismo, entonces el titular de ese OPD era Jorge David Rosas Armijo, cercano a la gobernadora fallecida, Martha Erika Alonso Hidalgo y quien fue su coordinador de giras en la pasada campaña electoral.



Mensaje de certidumbre a las empresas



En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Pablo Kuri Carballo, destacó que con esta Reforma se da certidumbre a las empresas que quieran invertir en esta región del estado, pero además se buscará que más firmas se instalen en esta zona con el objetivo de generar el crecimiento económico.



"Es lo justo para los municipios para que se respeten sus derechos y la autonomía municipal y es importante dar ese mensaje de certidumbre a las empresas que se han colocado en las zonas, este es un tema meramente municipal y que el apoyo a las empresas e interés del gobierno del estado y los diputados para atraer inversión nacional y extranjera debe servir para impulsar aún más y darle certeza a las empresas que tendrán todo el apoyo para instalarse en Puebla", dijo.

#Politica||🔴El situado del @PVEM_Puebla, @JUANPABLOKURI señaló que se detonará la economía en cinco municipios donde se ubica Ciudad Modelo, esto con la reforma al Organismo Público Descentralizado que propuso el gobernador @MBarbosaMX 🧐



📹 vía: @yazcurinoticias👩‍💻 pic.twitter.com/F5bB5T2WRt — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 27, 2019

En su intervención, la diputada Nora Merino Escamilla, refirió que con estas acciones se respeta la autonomía municipal, respetando lo que marca la Constitución Política de Puebla en su artículo 115, por lo que ahora se debe trabajar para generar más inversiones que el beneficio sea no sólo para los habitantes de aquellas demarcaciones sino de todo el estado.



"Además ha sido una lucha comprometida con la causa, más allá de los colores y partidos que llevaron a las y los presidentes a ocupar el cargo que hoy tienen, esto es para mí lo que rescato del trabajo en equipo y creo que es una muestra clara de la tónica del trabajo que trae el gobernador Miguel Barbosa donde Ciudad Modelo fue una clara violación a la Ley y él ya lo ha dicho, nadie por encima o al margen", puntualizó.



Previo a que en la sesión de Hacienda y Patrimonio Municipal quedará aprobado el tema, el diputado Raymundo Atanasio Luna sostuvo reuniones con los presidentes municipales para que participarán en las mesas de trabajo de la reforma al OPD, Ciudad Modelo.

Compromiso de Miguel Barbosa



Durante la campaña electoral, en el municipio de Rafael Lara Grajales, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta se comprometió a impulsar el decreto por medio del cual se le regresarán las facultades a los municipios.



Y en su mensaje de toma de protesta, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió al diputado del PT, Raymundo Atanasio Luna, trabajar en reuniones con los alcaldes y con ello influir para aprobar este decreto, para regresar la autonomía a los municipios quienes se vieron afectados en sus ingresos.



Será en la sesión ordinaria de la siguiente semana cuando en el pleno se avale este tema y así se mande a publicar en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.