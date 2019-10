Llega al cine animación en Un amigo abominable y terror con Boda sangrienta

También entran: Todas las pecas del mundo, Anna: El peligro tiene nombre, Salvaje. Además programación especial con el 23° del Tour de Cine Francés. Las Favoritas: It: Capítulo Dos y Rambo: Last Blood. Siguen en cartelera: Yesterday, Agente bajo fuego, La espía roja, Vencedor, Mamá se fue de viaje, Había una vez…en Hollywood, Midsommar: El terror no espera la noche. Recomendación: Salvaje.

Arte: Intolerancia Diario