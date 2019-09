Ayuntamiento no criminalizará “marea verde” pro aborto: René Sánchez Galindo

El secretario de Gobernación Municipal indicó que al no existir avances en las resoluciones de Alerta de Genero en Puebla, se genera una respuesta social como la ocurrida la víspera.

Al justificar las agresiones a varios inmuebles catalogados por la ONU como patrimonio cultural de la humanidad a través de pintas, realizadas por algunas mujeres el sábado previo durante una marcha a favor de la despenalización del aborto, el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, puntualizó que no las criminalizarán porque sería un contrasentido.

Reconoció que al no existir avances en las resoluciones de Alerta de Genero en Puebla, situación que obliga a contextualizar que existen problemas para la atención de violencia contra las mujeres, se genera obviamente una respuesta social como la ocurrida la víspera.

La Alerta de Género, como está diseñada, recordó, depende fundamentalmente de que la Fiscalía modifique sus procedimientos y el Ayuntamiento contribuirá con su explicación de cómo ven los procedimientos de investigación en contra la violencia de género.

Sánchez Galindo lamentó que no haya una investigación seria, al recordar que recientemente se reabrió la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales porque casi todo estaba tirado, no al 100 por ciento, porque sí contaba con algunos funcionarios y en la medida que las autoridades trabajen adecuadamente estado, Fiscalía y municipios, la Alerta de Género tendrá resultados y no solamente en Puebla sino en todos los estados donde existe.

“Mientras no vemos los resultados no podemos criminalizar porque sería un contrasentido; estamos como estado en la declaración de alerta de género, eso nos obliga a contextualizar que tenemos un problema de violencia contra las mujeres”.

Bajo ese panorama, invitó a las mujeres agredidas a denunciar, “nosotros no podemos denunciar porque no nos agredieron a nosotros, pero yo invito y ofrezco que todas las personas que sienten agredidos físicamente las podemos acompañar a denunciar”.

De acuerdo con videos en redes sociales, algunas chicas comenzaron a realizar desmanes, pero precisó que las marchas siempre serán respetadas, pero nunca tolerarán actos de violencia, pues esas acciones no son la solución.

“Ninguna agresión física será permitida y (quiero) conocer a profundidad, me gustaría conocer a profundidad ese asunto, yo creo que debemos de apurarnos a hacer los cambios (a la ley); entiendo que cada poder tiene sus procedimientos, yo haría un llamado muy respetuoso para que en la medida de lo posible se hagan los cambios”.

Dijo ser un convencido que no se podrá contener el delito ni combatir eficazmente por las lagunas existentes en la propia ley.

“El asunto es que se juntaron dos problemas, la reforma penal con el aumento de la violencia contra las mujeres o la valentía de las mujeres para darnos a conocer a los hombres este tipo de delito; a lo mejor siempre existió, esto sí es complicado, pero sí debe haber una política para que combata eficazmente sus pelitos para generar un ambiente de libertad hacia las mujeres, por un lado, pero por otro, no se puede justificar la violencia porque genera más violencia en cualquier sentido, eso no puede justificar, se puede entender la molestia; sí es una obligación entenderla y atenderla pero justificar agresiones físicas de ninguna manera”.

Al referirse a algunas versiones informativas de la Conavim sobre la falta de programas del Ayuntamiento para desarrollarlos a favor de las mujeres, acentuó que fue una mala información porque la Secretaría de igualdad sustantiva de género dio a conocer las políticas públicas en el asunto de violencia.

Culpa del Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Dijo que su dependencia detectó que el 70 por ciento de las acciones preventivas son incorrectos por una mala o una insuficiente integración de las carpetas ante el Juez por parte de la Fiscalía por la carencia de ministerios públicos, adolecen de capacitación y experiencia en materia de juicios orales.

“Entonces el 70 por ciento de una muestra aleatoria que hicimos, como secretaría de gobernación municipal. Así mismo no tenemos en las más de 200 audiencias que hemos monitoreado ninguna política criminal, qué quiero decir con esto, que nos están combatiendo los delitos de mayor afectación a la sociedad y se convierten en delitos menores; no hay una política criminal que se adviertan esas audiencias (…) ahora se tienen que construir bien esas pruebas constitucionalmente; no hay una política de informantes por lo menos en esas 200 audiencias que participamos en donde no detectamos un solo trato de ese tipo”.

El fortalecer esos mecanismos es importante, acentuó, la administración municipal va a proponer a la Fiscalía, pero aclaró que ya se conoce que la autoridad está haciendo grandes esfuerzos y el presupuesto nuevo con el contará el organismo autónomo también contribuirá en su eficiencia.