Llega a Puebla Alejandro Sanz con su gira ofreciendo lo mejor de sus éxitos

La cita el viernes 18 de Octubre a las 20:30 horas en el Auditorio GNP Seguros antes Acrópolis.

Con lo mejor de sus éxitos y estilo único, llega el cantautor español Alejandro Sanz como parte de su gira, para ofrecer un gran concierto el viernes 18 de Octubre a las 20:30 horas en el Auditorio GNP Seguros antes Acrópolis.

Del show

En cuanto a lo que ofrecerá el español, tendrá un concierto de aproximadamente 90 minutos donde estará acompañado de sus músicos en vivo y coristas, dejando escuchar los grandes éxitos que lo han consagrado con su peculiar estilo interpretativo.

Lo anterior hará que en tan especial velada el público presente disfrute desde sus primeros éxitos hasta lo más reciente. Así sonarán canciones como: "Cuando nadie me ve", "El aprendiz", "Tú no tienes alma", "¿Y si fuera ella?", "Si tú me miras", "Pisando fuerte", "No me compares", "Se vende", "Camino de rosas", "Mi marciana", "La música no se toca", "A que no me dejas" y por supuesto su "Corazón partío", por mencionar algo de lo mucho que se espera del repertorio del cantautor en este gran concierto.

De su trayectoria

Alejandro Sanz nació en Madrid, España, en la actualidad es uno de los músicos y cantautores más prolíferos, ha vendido más de 30 millones de copias de discos en todo el mundo, lo que le ha llevado a obtener premios como Grammys Latinos y Grammys anglos, entre otros reconocimientos.

En cuanto a sus producciones discográficas, estas siempre han tenido importantes ventas en discos, de igual manera se han hecho acreedoras a múltiples premios, colocando los sencillos de cada material discográfico siempre en los primeros lugares de popularidad, entre estas encontramos: Los chulos son pa cuidarlos (1989), Viviendo de prisa (1991), Si tú me miras (1993), Básico (1994), Alejandro Sanz (1995), Más (1997), El alma al aire (2000), MTV Unplugged (2001), No es lo mismo (2003), Grandes éxitos (2004), El tren de los momentos (2006), Paraíso express (2009), La música no se toca (2012), Sirope (2015) entre otros.

Sus canciones han sido inspiración para muchos artistas a quienes les ha dado composiciones, además de que ha tenido varios duetos, entre estos dos con la colombiana Shakira, además con Destiny´s Child, Miguel Bosé, Malú, Alicia Keys, Jesse & Joy, Juan Luis Guerra, Camila Cabello por mencionar algunos. También se destaca que varias de sus canciones han sido temas centrales de telenovela.