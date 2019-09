Sostiene Gerardo Islas que no tocó un peso para la reconstrucción, pide pruebas

Manifestó que la dependencia que él dirigía en septiembre de 2017, no llevó a cabo el empadronamiento de los damnificados y la ejecución correspondió al gobierno federal.

El diputado local, y ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, rechazó que haya manejado recursos públicos para los programas de reconstrucción, y aseguró que todo fue realizado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) que era una instancia federal.

Tras suspenderse la sesión del Comité de Seguimiento para la Reconstrucción del Sismo, Islas Maldonado manifestó que la dependencia que él dirigía en septiembre de 2017, no llevó a cabo el empadronamiento de los damnificados y la ejecución correspondió al gobierno federal.

En entrevista se le preguntó de los señalamientos que ha hecho el gobierno del estado en cuanto a la operación del programa de reconstrucción, así como de programas sociales, luego de que el legislador había culpado a sus compañeros de no asistir a la sesión, e indicó “me gustaría como medios tengan un poco más de información porque no existió como tal, Hagamos hogar. Me extraña mucho que ustedes estuvieron en la presentación de una estrategia que se diseñó con Alianza con el Pacífico con ONU Habitar, y con empresarios por Puebla”.

“Cuando no existe un programa, no hay reglas de operación, no hay etiquetados recurso para este programa, no se puede hacer algo”.

“Las reglas de operación, marcan muy claro que son hechos por la Sedatu, cuando se hicieron e tos censos, la Secretaría de Finanzas recibió más de 450 millones de pesos que el mismo Bancefi, entregó a cada una de las familias afectadas”.

Al ser cuestionado de la mala calidad de los cuartos “dignos” que entregó, dijo que si en algunos casos hay viviendas que no cumplen, como se tendría que haber hecho si iba con auto construcción o las agencias promotoras de vivienda, diseñado por el gobierno federal, hay un link en donde claramente viene o que se entregó a la federación

“En mi paso como secretario, el gobierno del estado no construyó ni unas sola vivienda, los diversos exhortos. No tenemos que esconder, del tiempo que fui secretario 19 septiembre principios de marzo que ped+í licencia para la licencia no se liberaron recursos alguno, más que las transferencia de finanzas y el Bansefi”.

Demandó a la Secretaría de la Función Pública que realice su trabajo bajo un estricto apego a la legalidad porque tiene en su poder y ha exhibido los documentos que demuestran que en su periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social no se liberaron recursos para el rubro de reconstrucción.

“Pediría que si hay algún tipo de investigación que el gobierno del estado y la Secretaría de la Función Pública tendrán que hacer lo propio, esto es más un tema mediático y he subido los contratos y convenios que se hicieron con el gobierno de la República”.

Islas Maldonado insistió que el retraso en la entrega de apoyos a los damnificados es responsabilidad del gobierno federal y por sus manos no pasaron estos recursos públicos razón por la que aseguró no tiene nada que esconder.

Presuntas irregularidades

Fue la secretaria de Bienestar, Lizet Sánchez García quien advirtió que la realidad de las cosas es que tenemos viviendas en la Mixteca que no han sido concluidas, a algunas les falta el techo, piso; Otro punto es que hubo gente que no fue censada a pesar de que sus viviendas resultaron severamente dañadas pero no fueron empadronadas en su momento.

Reiteró que la Contraloría del Estado ya está tomando cartas en el asunto para fincar responsabilidades, esto en el caso de ex funcionarios que no hayan hecho su trabajo de manera correcta.

“Algo que ha dicho el gobernador Luis Miguel Barbosa, es que nadie por encima de la ley, y dependerá de las acciones de otras instancias”.

“Nosotros como secretaría de Bienestar, lo que vamos a realizar es empadronar a ésta gente con Sedatu a nivel federal para que se verifiquen y validen sus viviendas. Que se vea que realmente fueron dañadas por el sismo y que no es un daño por falta de mantenimiento”.

La funcionaria precisó que si las viviendas fueron dañadas por el sismo realmente, se buscará empadronarlas para que puedan ser beneficiadas el próximo 2020.