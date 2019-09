SEP no reporta daños en escuelas por lluvias

El titular de la SEP dijo que la dependencia a su cargo estará atento para atender cualquier emergencia.

A pesar de las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, rechazó que haya suspensión de clases; sin embargo, hay coordinación con otras dependencias con el objetivo de actuar en el caso de emergencia.

En entrevista, el funcionario señaló que no hay riesgo para los alumnos, ni siquiera quienes estudian en aulas móviles “sabemos que por la misma condición del medio, por las lluvias hay deslaves, pero en este momento no tenemos reportado ningún riesgo. No tenemos en este momento (focos rojos) sabemos que puede acontecer en cualquier lugar, pero estaremos atentos”, dijo.

#EnHilo 👉🏻 El titular de la @SEPGobPue, Melitón Lozano, confirmó que hay lugares que resultan inseguros para los docentes, por ello es que las dependencias encargadas de la seguridad refuerzan acciones para prevenir los actos delictivos.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/5rnXsmbVGE — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 30, 2019

De acuerdo a la información de autoridades federales, la Sierra Norte es la más susceptible a deslaves cuando hay temporada de lluvias, por lo que el titular de la SEP dijo que la dependencia a su cargo estará atento para atender cualquier emergencia.