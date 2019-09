Expo UDLAP Otoño 2019 con novedades para los asistentes

No te pierdas la EXPO UDLAP Preview Night y los Diálogos con el Rector.

La Universidad de las Américas Puebla presentó su Expo UDLAP otoño 2019, evento que se realizará el próximo sábado 12 de octubre del año en curso, en el cual los próximos integrantes de la comunidad UDLAP conocerán de primera mano la oferta académica, planes de estudio que ofrece la institución educativa, además de que podrán disfrutar de diversas actividades académicas, culturales y deportivas.

“Hoy les presentamos una edición más de nuestra Expo UDLAP otoño 2019, un espacio de puertas abiertas en donde la universidad recibe a aquellos estudiantes que están a punto de concluir su enseñanza de preparatoria y que visualizan a la institución como su opción”, dio a conocer en conferencia de prensa Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil de la UDLAP, quien además informó que este año la Expo UDLAP presenta como novedad la EXPO UDLAP Preview Night, la cual consiste en un campamento que se realizará una noche antes y los asistentes podrán llegar a partir de las 17:00 horas. “Con esta experiencia los próximos estudiantes tendrán la oportunidad de hacer nuevas amistades, ya que participarán en las actividades de integración. Este evento tendrá cupo limitado y una cuota de recuperación que le da derecho a un kit con todo lo necesario para acampar”.

En su turno, Patricia Benítez García, directora de Incorporación Estudiantil de la UDLAP, dijo que durante la Expo UDLAP otoño 2019 se llevarán a cabo más de 200 actividades divididas en las 5 escuelas que ofertan 52 Licenciaturas: “Habrá talleres de orientación vocacional en donde encaminamos a los estudiantes, les damos información y les hacemos una prueba que les ayude a descubrir sus habilidades y capacidades. También ofreceremos pláticas con los padres de familia y egresados compartirán la experiencia de sus vivencias como universitarios y lo que están haciendo hoy. Adicionalmente tenemos recorridos por el campus y a las 11:00 horas, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, tendrá un diálogo abierto y cordial con estudiantes, profesores y padres de familia, con el objetivo de despejar dudas y reafirmar la excelencia de la Universidad de las Américas Puebla”.

Martha Laura Ramírez Dorantes, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, comentó que la escuela que ella dirige “ofrece carreras importantes enfocadas en el área de danza, música, teatro, literatura e historia del arte, ya que México es un país con un patrimonio artístico importante, un país que ha generado a muchos escritores y nosotros en la Universidad de las Américas Puebla queremos que se sigan formando estudiantes para continuar el legado”. Para terminar, Ramírez destacó que la Expo UDLAP otoño 2019 significa una oportunidad para que los jóvenes tomen una mejor decisión y así saber qué carrera es la que van a elegir para su futuro.

José Daniel Lozada Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias de la UDLAP, afirmó que, para los jóvenes interesados en esta área, la Universidad de las Américas Puebla brinda una oferta académica muy amplia, así como una infraestructura de vanguardia. “En estos tiempos en los que se requiere de gente tan preparada en el área de ciencias, nosotros somos una muy buena opción. Durante la Expo UDLAP estaremos disponibles para platicar con los jóvenes, mostrarles las instalaciones, talleres y experimentos y así ellos conozcan cuál es el quehacer de cada una de las profesiones”, finalizó.

Cabe comentar que a la Expo UDLAP asisten estudiantes, padres de familia y directivos de escuelas preparatorias de más de 15 estados del país, quienes durante este evento tendrán la oportunidad de acudir a las sesiones informativas por licenciatura, talleres interactivos, hacer uso de los más de 150 laboratorios equipados con la más alta tecnología de punta, además de recorridos por el campus.

Durante los 79 años de experiencia, la UDLAP ha innovado en la enseñanza. El resultado es el prestigio y excelencia académica acreditada, respaldada por organismos nacionales e internacionales como FIMPES y la prestigiosa acreditadora Quacquarelli Symonds (QS) que califican rubros como: arte y cultura, empleabilidad, infraestructura, internacionalización y enseñanza. Adicionalmente contamos con el reconocimiento de la Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges (SACSCOC) desde 1959 por la excelencia académica de calidad internacional de la institución.

La oferta académica UDLAP se compone de 52 licenciaturas, 21 maestrías y 5 doctorados, distribuidos en las cinco escuelas de: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, Ingeniería y Negocios y Economía. Asimismo, la Universidad de las Américas Puebla brinda las herramientas para el desarrollo integral de los jóvenes en un plano multidisciplinaria. En el ámbito deportivo hay seis equipos representativos: atletismo, soccer, voleibol, baloncesto, taekwondo y futbol americano. En lo cultural: ballet, coro, danza, ópera, orquesta, teatro, teatro musical y Zentzontle (danza folclórica).

Para conocer el programa completo de la Expo UDLAP otoño 2019 los interesados pueden registrarse en línea: Expo UDLAP