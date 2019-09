Movimiento para despenalizar el aborto podría perder legitimidad debido a violencia, indican legisladores

Diputados aclaran que en Puebla el tema se está discutiendo y condenaron las pintas y agresiones registradas durante la marcha del sábado.

Mientras la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, se pronunció en contra de los actos de violencia que han cometido algunas integrantes de colectivos por la despenalización del aborto y advirtió que el movimiento podría perder legitimidad, la coordinadora de los legisladores de Acción Nacional, indicó que la legislación debe mantenerse sin cambios, ya que las causales para abortar están fundamentadas y no existe ninguna mujer en la cárcel.

Nora Merino, señaló que el Congreso del Estado ha sido de puertas abiertas, se ha dialogado con los diversos grupos e indicó que las pintas no suman absolutamente nada, sobre todo cuando, se maneja la violencia.

Expresó que lo que se busca es que haya acciones que sumen, mientras en la manifestación del pasado sábado por parte de integrantes de diferentes colectivos, entre las propias mujeres hubo casos como el “no me grabes, no me tomes fotos”, lo que implica la violencia entre las propias compañeras dentro del movimiento, o mujeres que hacen su trabajo.

Señaló que tiene que darse respeto hacia cualquier otra persona que vaya caminando por la calle, no ser agredida, porque entonces se pierde la esencia de un movimiento.

Merino Escamilla precisó que ha participado en movilizaciones con algunos de los colectivos, debido a que no eran escuchadas, sin embargo, reiteró que ahora se han abierto las puertas del poder legislativo, se han llevado a cabo foros y hay una iniciativa sobre el tema.

En esta ocasión, reiteró, no se justifican las pintas a la sede del Congreso del Estado, pues sostuvo que han sido una legislatura de puertas abiertas para tratar el tema de la despenalización del aborto.

“Si seguimos en el camino de estar pidiendo derechos personales a costa de perder el respeto a los derechos de los demás, vamos a perder legitimidad en nuestras marchas".

Puebla ya legisló

La coordinadora de los diputados por Acción Nacional, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en entrevista por separado, advirtió que la legislación sobre el tema del aborto ya está y las causales que permiten a una mujer abortar de manera legal se encuentran debidamente establecidas.

Recordó que la Comisión de la Familia que preside ya emitió una opinión fundamentada sobre el tema y lo importante es que no se llegue a la violencia.

Lamentó que durante la movilización del pasado sábado algunas participantes hayan utilizado este movimiento para realizar pintas en el Congreso del Estado, la Catedral de Puebla y la Fuente de San Miguel, entre otros inmuebles públicos e históricos.

La legisladora expresó que cualquier persona tiene el derecho a salir a manifestarse en contra de alguna situación en la que no esté conforme, sin embargo, esto no significa que puedan afectar el patrimonio de los poblanos, así como la propiedad privada.

Sobre los daños a la sede del Poder Legislativo, consideró que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, deberá presentar la denuncia correspondiente para que se apliquen las sanciones a los responsables de generar estas pintas.

"Creo que el diputado Biestro será quien tendrá que tomar cartas en el asunto, vi las imágenes que circularon en los medios y hoy que llegué al Congreso veo que ya no están las pintas, pero insisto, todos tenemos derecho a salir y protestar, pero de manera pacífica y en orden, si queremos ser tomados de manera serie debemos actuar de manera seria", acentuó.

Rodríguez Della Vecchia reiteró que el PAN mantendrá su negativa a la despenalización del aborto en Puebla y exigiendo que cualquier manifestación a favor o en contra sea de manera pacífica, respetando el derecho de las personas a expresar su opinión, así como no dañar los inmuebles públicos e históricos.