Claudia Rivera Vivanco no contempla apoyar un aumento a sanciones por pintar inmuebles

La alcaldesa de la capital reprueba las agresiones a personas durante las manifestaciones, porque el mensaje que se pretende dar se distorsiona.

Al oponerse a incrementar las sanciones por grafitear inmuebles del Centro Histórico, Claudia Rivera Vivanco, nuevamente, refrendó su apoyo a las organizaciones que pretenden que las autoridades legalicen el aborto.

La alcaldesa acentuó que, ante las peticiones de diversos actores de la comunidad que piden aumentar las penas en contra de quiénes vandalicen el patrimonio edificado, no está en su interés.

Pero aclaró que sí solicitará que no se criminalice a las mujeres, porque el enfado proviene del desinterés ancestral de las autoridades al momento de impartir justicia cuando a una mujer es victimizada.

Recordó que esos grupos únicamente quieren que se les deje de violentar a través de diversas acciones por el hecho de ser mujeres, además de solicitar la aprobación del matrimonio igualitario.

“El enfado surgió por el miedo, el acoso, por una violencia histórica hacía las mujeres, esa violencia y miedo se convirtió en una frustración por un segmento (de la población), por supuesto estamos en contra de la violencia física contra cualquier persona”.

No obstante, pidió que se mantengan una política de orden, respeto y paz entre los ciudadanos del principal municipio de Puebla.

Además, aclaró que si se pronuncia por la no criminalización de las mujeres que marchan en favor de lo que consideran sus derechos, no significa que apruebe las agresiones a personas durante las manifestaciones porque el mensaje que se pretendía dar se distorsiona y ya no llega como se tenía previsto en el proyecto.

Subrayó que su llamado es que todos los sectores de la comunidad se puedan expresar con orden apegados a la norma; siempre mantener el respeto a los ciudadanos que observan y trabajan para que el mensaje llegue claro y nítido a toda la población.