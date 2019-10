Amenaza AMLO a quienes hagan destrozos en las marchas: "los voy a acusar con sus mamás"

El mandatario federal exhortó a los manifestantes a no caer en provocaciones y exponer sus inconformidades de manera pacífica.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expuso en su conferencia matutina en Palacio Nacional que aquellos encapuchados que hagan destrozos en la marcha conmemorativa de este 2 de octubre deberán "tener cuidado" al señalar que podría "acusarlos con sus mamás, papás y abuelos".

López Obrador recalcó que respeta la libre expresión; sin embargo, aseguró que los manifestantes que se encargan de hacer destrozos en las manifestaciones son personas "malcriadas".

“Estoy seguro que ellos no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, sus zapes”.

A pregunta expresa sobre su opinión de posibles alteraciones al orden público en la marcha del 51 aniversario por los hechos del 2 de octubre en Tlatelolco, AMLO aseguró que "los tendrá en la mira".

“Qué le diría a los encapuchados?: Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos”.

Entrando al tema de la marcha por la matanza estudiantil de 1968, la cual se realizará a partir de las 16:00 horas en la CDMX, el presidente de México indicó que se procurará que se manifiesten en paz todos los que recuerdan y que no olvidan la represión en Tlatelolco.

Finalmente, AMLO señaló a los encapuchados como provocadores, quienes acusó de ser los culpables de echar a perder los movimientos de quienes se manifiestan pacíficamente.

"Ahora que no hay espionaje tenemos más información que antes, quienes más nos informan son las personas, la gente es la que nos ayuda”.