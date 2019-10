TEPJF determina que encuesta sea el método de selección para las dirigencias

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, impugnó la convocatoria emitida para evitar que se concrete el Congreso Nacional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el método de selección de la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sea por encuesta, esto tras la impugnación que presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de este partido.

El morenista explicó que este método es el más democrático para elegir a los dirigentes, pues no confió en el proceso del Congreso Nacional, en el que consejeros nacionales emitirán su voto, incluso propuso que sean dos preguntas y que la empresa que aplique las encuestas sea extranjera, para evitar conflictos de intereses.

Por medio de sus redes sociales, el morenista citó “ganó la justicia y la democracia en el @TEPJF_informa. En #Morena las bases SÍ podemos elegir a todos los dirigentes por encuestas. Es momento de la unidad. No al Congreso Nacional; ilegal e ilegítimo de origen. Sí a 3 encuestas y 3 debates. Más tarde anexo la resolución”, dijo.

Sin padrinazgo Alejandro Rojas buscará la dirigencia

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, busca conseguir este cargo sin padrinazgos, a pesar de que presumió tiene amistad con varios cuadros importantes del instituto político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el aspirante a la dirigencia de Morena dijo que busca conseguir el apoyo de los militantes de base, pues merecen ser escuchados, por ello es que a nivel nacional comenzó una serie de reuniones con las y los morenistas, pues confió en que ellos sean quienes decidan el futuro del partido político.

A pregunta expresa de su relación con el senador Alejandro Armenta Mier, refirió que es su amigo, pero como él tiene relación de amistad personal con Ricardo Monreal Ávila, de quien es suplente en el Senado de la República; también con Marcelo Ebrard, Mario Delgado, quien al igual que él aspira a la dirigencia nacional de Morena; con Porfirio Muñoz Ledo, incluso con el mismo presidente de la República.

“Estoy buscando el apoyo de los morenistas de base, a mí lo que más me importa son los protagonistas del cambio verdadero que son la base de Morena, los demás son cuadros distinguidos de Morena, pero no me interés su apoyo. Soy amigo personal de Porfirio Muñoz Ledo y no le he pedido el apoyo desde hace más de 30 años, fui su secretario privado. Soy amigo de Ricardo Monreal, son su amigo desde hace 30 años”, dijo.

El senador morenista quien fue expulsado de las filas de este partido y quien ganó un litigió ante el TEPJF para que se le regresarán sus derechos político electorales, impugnó la convocatoria emitida para evitar que se concrete el Congreso Nacional de Morena.

El morenista pidió que se realice encuesta para elegir a los miembros de los Comité Ejecutivo Nacional y Estatal, pues dijo que es el método más democrático de participación y de inclusión de las y los militantes.

En este orden propuso que sea una casa encuestadora extranjera y ajena a la política mexicana la que se encargue de este procedimiento, pero además dijo que deben escribirse dos preguntas concretas, una de ellas y la que dará pie a la segunda pregunta es el respaldo de los ciudadanos al presidente de México.

Acusa intromisión de Rodrigo Abala en proceso interno de Morena

En la conferencia de prensa, Rojas Díaz Durán acuso la intromisión de Rodrigo Abdala Dartigues en el proceso interno de este partido político a favor de Bertha Lujan, quien aspira al mismo cargo y quien renunció a la presidencia del Consejo Nacional de este partido político.

En este orden, el morenista advirtió que denunciará a él y a los demás funcionarios quienes estén involucrados en el proceso interno de Morena, pues refirió que el delito electoral ya es tipificado como grave y actualmente hay un proceso electoral interno.

Las denuncias también alcanzarían a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien por medio de sus operadores políticos está trabajando con recursos públicos para favorecer a Bertha Luján.

“Tengo de varios, no solo de ella, de varios que están involucrados”, dijo el senador suplente de Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de que los servidores públicos se inmiscuyan en temas de partido.

El morenista dijo que el partido debe ser representado por los morenistas de a pie y quienes son de ideología izquierdista, por lo que está en contra de que el proceso solo se cierre a los militantes quienes se afiliaron hasta antes de noviembre de 2017.