Se aprueba la modificación para el organismo público descentralizado Ciudad Modelo

El documento dividió a los diputados; hubo 10 abstenciones y 2 en contra durante la votación.

El pleno del Congreso del Estado aprobó con 26 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones el proyecto de decreto que modifica el Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo y que devuelve las facultades a los municipios que están en la zona Audi.

Durante más de una hora, durante la sesión ordinaria, los legisladores se centraron en la discusión del punto 12 del orden del día, quedando 35 puntos por discutir, luego de que el diputado José Juan Espinosa Torres cuestionó que no desapareciera el OPD y el documento turnado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Los legisladores debatieron sobre la propuesta del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, para devolver las facultades a los presidentes municipales de Soltepec, Mazapiltepec, Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa sobre los servicios públicos y el cobro de impuestos.

El coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, subrayó que esta reforma regresará la autonomía a estos cinco municipios y establecerá nuevas reglas para aprovechar la infraestructura instalada en este polígono, con el objetivo de generar mejores condiciones de vida a sus habitantes.

Mientras que el legislador por el PAN, Oswaldo Jiménez López, acusó una incongruencia de Morena y sus partidos aliados porque en campaña prometieron la desaparición del OPD Ciudad Modelo y aplaudió que con esta aprobación solamente se cambiaron algunos aspectos pero se mantuvo la estructura generada por el exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

José Juan Espinosa Torres subió a la tribuna para cuestionar a sus compañeros de partido y pedir que se retirara el documento que llevaba parte de las propuestas del gobernador, y aseguró que se viola la autonomía de los ayuntamientos.

La defensa

El diputado Raymundo Atanasio Luna recordó que fue hace 62 días cuando se presentó el compromiso del gobernador para que los municipios recuperaran su autonomía y calificó como un orgullo el encabezar la lucha por la autonomía, incluidos los presidentes municipales, para garantizar el desarrollo.

“Hay que decir fuerte para que no haya malas interpretaciones, Ciudad Modelo no desaparece, se buscan aprovechar lo que existes hospitales, universidad tecnológica, BUAP, Centro Escolar, y toda la infraestructura para que haya una verdadera zona de desarrollo incluyente, ya no será un elefante blanco, y ahora el interés por hacer crecer la zona, no llegaron inversiones”.

Insistió en que con ello se busca que las inversiones que queden en el territorio de Puebla, dejen de irse a otras zonas y se dé un proyecto integral con el Congreso de la Unión y gobiernos estatal y federal

La llegada de AUDI a Puebla hasta el momento solo generó beneficios para la empresa automotriz y no para el estado, ya que los parques industriales que albergan a las proveedoras son los de los municipios del Citlaltepetl, y Cuapiaxtla, ambos del estado de Tlaxcala, que se quedó con la mano de obra ofrecida para los poblanos.

Dijo, que en los estudios que se tienen sobre el papel de Audi, es que ha sido diferente al caso de Volkswagen, que llegó como un detonante de la zona de San Martín Texmelucan y Cuautlancingo, ya que se instalaron gran cantidad de empresas, y ahora a su alrededor están los parques industriales FINSA.

Atanasio Luna comentó que en el caso de la armadora ubicada en San José Chiapa, de acuerdo a la geografía poblana, toma el agua del Valle del Salado, explota los mantos freáticos, pero no se está dando el beneficio directo a los habitantes de la región.

La discusión se generó durante la votación del dictamen por el procedimiento legislativo, sin embargo, después de casi una hora de debate se recogió la votación en dos ocasiones, ya que en la primera hubo dudas por quienes se salieron del pleno, pero al final fueron 26 sufragios a favor, 10 abstenciones y dos votos en contra de los diputados, José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados.

Dañan la sede del Poder Legislativo

Mientras los legisladores estaban enfrascados en la discusión por la modificación del OPD Ciudad Modelo, fueron dañadas las instalaciones del Poder Legislativo por personas que participaron en la marcha conmemorativa al 2 de Octubre.

Las paredes del Congreso de Puebla quedaron manchadas con frases como “no a los proyectos de muerte”, “no al tarifazo”, “vivas las queremos”, “justicia”, “2 de octubre no se olvida” y “presos, libertad”.