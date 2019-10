Jóvenes con sus rostros cubiertos desvirtúan marcha del 2 de Octubre

A las afueras del Ayuntamiento, los universitarios recordaron a los 43 desaparecido de Ayotzinapa y la ola de feminicidios en el estado y se pronunciaron en contra del alza al pasaje.

El grupo de universitarios recorrió la 14 Sur para incorporarse a los bulevares Luis Sánchez Pontón y 5 de Mayo, en donde algunos jóvenes con los rostros cubiertos vandalizaron la marcha al pintar con aerosol algunas bardas, paradero de Línea tres de RUTA y la barda de la Fiscalía General del Estado (FGE) con “Ni perdón ni olvido”, “liberación de presos políticos”, “No a la alza del pasaje” , “Ayotzinapa vive" y “las paredes se borran, los muertos no” .

Los chicos y chicas se aglutinaron unos minutos en el Parque Benito Juárez y algunos pintaron las bardas del centro comercial Plaza Dorada con “2 de Octubre no se olvida”, además de la fachada del inmueble del Servicios de Administración Tributaria (SAT).

En algunos paraderos de RUTA del bulevar 5 de Mayo pintaron también la frase “no a las descargas toxicas y no al tarifazo”; además, atrasaron el recorrido de las unidades; logrando enfadar a los usuarios que tuvieron que aguantar los actos al margen de la ley de los jóvenes que exigen respeto.

“Estado asesino y patriarcal, No más presos políticos, No más desaparecidos, Ni perdón ni olvido y Qué cosecha mi país que siembra cuerpos”, eran las frases que también se leían en las bardas de la Fiscalía General del Estado.

A las afueras de la Fiscalía pintaron “nunca podrán matarnos a todos” “mariguana legal ya”, “la 4t pacta con el capitalino y la iglesia”, “tu religión no decide por mí”, “Chalchihuapan justicia”, además recordando el movimiento estudiantil con un 68.

En la fachada del Congreso con aerosol pintaron “no a los proyecto de muerte” “ecosocialismom verde ya”, “aborto ya” “vivos los queremos (en referencia a los 43)”, “2 de Octubre no se olvida”, “presos libertad” y los números “43 y 68”.

En el Ayuntamiento

A las afueras del Ayuntamiento los universitarios con su manta 2 de Octubre no se olvida, recordaron a los 43 desaparecido de Ayotzinapa y la ola de feminicidios en el estado, además, reprobaron alza al pasaje, a los partidos políticos, se acordaron de las mountrocidades cometidas por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y expresidente Gustavo Díaz Ordaz y exigieron la no intervención.

En tanto, Doña Raquel Juárez Ojeda, recordó que cuando estudió el primer semestre en la preparatoria Benito Juárez de la UAP, ocurrió la masacre de Tlatelolco y recitó su poema “No bastarán mil años” en el que refleja la impotencia por no poder castigar a los autores intelectuales y materiales de esa escena trágica.

“Habría que lavar no solo el piso, sino la memoria, pero la sangre echa raíces y crece como árbol en el tiempo; Si la justicia desaparece, no hay razón alguna para que los hombres vivan en la tierra; con balas no se educa; Cuando el estado asesina, la justicia nunca termina en llegar y La muerte en medio de la revolución, es más dulce que a vida en medio de la opresión”; eran las frases que dieron vida a varias cartulinas sostenidas por las manos de los chicos y chicas.

También exigieron que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco los atendiera para dialogar sobre los problemas sociales.

La represión se mantiene

Los jóvenes puntualizaron que deben unirse porque es el tiempo justo para levantar un gigantesco "ya basta" en cada colonia, en cada barrio, en cada lugar, para frenar los diferentes problemas sociales.

A las puertas del Ayuntamiento propusieron con carácter de urgente la conformar un frente de alumnos en el estado para contrarrestar la aniquilación de la represión promovida por el estado.

Recordaron que parte de esa represión se observa en la falta de datos exactos sobre los asesinatos del 2 de octubre de 1968.

La 28 de Octubre también marcha

Los militantes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre se sumaron a la protesta por los crímenes del 68.

El contingente reprobó la ola de asesinatos existente en territorio nacional por los constantes feminicidios y la desaparición de los 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los contingentes de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes (UPVA) marcharon desde el mercado Hidalgo al Centro Histórico, además recordaron que han pasado 51 años desde la época de esos hechos violentos y los responsables nunca recibieron algún castigo.

La masacre dejó un saldo de cientos de asesinados, miles de presos, decenas de desaparecidos y miles de lesionados, el movimiento estudiantil fue ahogado a sangre y fuego, este crimen hasta la fecha sigue impune, se escuchaba por los alta voces.

Las consignas reiteraron que en la historia política de México han existido más masacres como las de El Charco y Aguas Blancas, ambas en Guerrero; además la de Acteal en Chiapas, Ayotzinapa y la de Nochixtlán en Oaxaca, y la de miles de dirigentes sociales y activistas.

Representantes de la organización lamentó que a más de dos años de la ejecución de Meztli Sarabia Reina no se haya esclarecido al 100 por ciento, el crimen ocurrió en las oficinas del mercado Hidalgo.