Publica Secretaría de Administración convocatoria para arrendamiento de patrullas

La nueva convocatoria señala que solo se arrendarán mil vehículos sin opción a compra; deben estar equipadas con equipo de radiocomunicación, radiolocalización, señalización visual, tecnológico y acústico.

Como lo adelantó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, este jueves se publicó la convocatoria para la licitación del arrendamiento de las mil patrullas que serán ocupadas como parte de la estrategia en materia de seguridad que implementa el gobierno del estado.

La convocatoria anterior quedó desierta, pues las empresas que se presentaron no cumplieron los requerimientos técnicos marcados en el documento, pero además el presupuesto que ofrecieron fue alto y el gobierno del estado no podría cumplir con ese compromiso de pago.

La nueva convocatoria señala que solo se arrendarán mil vehículos sin opción a compra, las unidades deben estar equipadas, es decir, debe integrar equipo de radiocomunicación, radiolocalización, señalización visual, tecnológico y acústico.

Así la fecha de la publicación fue este jueves y a más tardar las empresas interesadas deberán presentar su documentación el viernes 4 de octubre a las 16 horas; en tanto que, la aclaración de dudas será a las 18 horas de este mismo viernes; mientras que el 8 de octubre a las 12 horas se desahogarán las aclaraciones.

De acuerdo al documento, la presentación del documento legal y apertura d e propuestas técnicas se realizará el viernes 11 de octubre a las 10:00 horas; la comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas se realizará el miércoles 16 de octubre a las 16 horas; para que el fallo final se publique el viernes 18 de octubre a partir de las 17 horas.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que el proceso de licitación será transparente y sin corrupción, por lo que confió en que las empresas en las empresas interesadas acudan a este llamado y presenten las mejores opciones de renta.

Contrató será por 27 meses

De acuerdo a la convocatoria marcada con el número de expediente GESAL-007-456/2019, el periodo de prestación de servicio será solo por 27 meses contabilizados a partir de cada una de las entregas de los vehículos.

Además se especifica que el periodo de garantía será durante la vigencia del contrato, en tanto que "al concluir el contrato, incluyendo las modificaciones o ampliaciones previstas en la normatividad aplicable, la contratante contará con un plazo de 20 días naturales para devolver al proveedor las unidades materia de arrendamiento, durante este plazo no se generarán. Cargos o costos adicionales para la contratante", se cita en el documento.

El miércoles, Miguel Barbosa Huerta, dijo que el gobierno del estado realizará un proceso transparente del arrendamiento de los vehículos, por lo que las empresas deben apegarse a lo que determina la convocatoria de la licitación.

"Habrá nueva convocatoria pero a plazos breves, a plazos breves para que podamos generar mejores condiciones porque había tres propuestas técnicas de las cuales dos eran desechables, una se acercaba, pero en el momento de aceptarla su propuesta económica, eso no se abre”, dijo.

El mandatario estatal dijo que tanto la convocatoria como el procedimiento debe ser transparente, por lo que “no puede ser invitación, yo no estaré de acuerdo en ese proceso, hasta que sea un proceso transparente, yo no me voy a quemar por ese tema”, dijo.

El gobernador señaló que la seguridad es un tema de prioridad para su administración, por lo que el proceso será transparente y con el claro objetivo de prevenir y erradicar la inseguridad, uno de los problemas más preocupantes para las y los ciudadanos.