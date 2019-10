Puebla contará con una Agencia Estatal de Energía, anuncia Miguel Barbosa

El mandatario destacó la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad, por lo que el crimen no rebasa a la autoridad estatal y todos los días hay acciones para prevenir la incidencia delictiva.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que en Puebla se conforma la Agencia Estatal de Energía, la que se encargará del almacenamiento de hidrocarburos que surtirán a las empresas en cinco zonas del estado, pues hay cartas compromiso de inversión de al menos 40 mil millones de pesos.

En este orden, convocó a los empresarios a que le presenten una cartera de proyectos de inversión, ya que la pobreza y marginación solo se combate con la generación de empleos y su administración otorgará los beneficios para los inversionistas arriesguen su capital.

Durante su mensaje durante el 51 aniversario de la fundación del Club de Empresarios de Puebla A. C., el gobernador refirió que los municipios colindantes con Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y en la zona centro de Puebla será instalada la Agencia Estatal de Energía.

"Inviertan señores, vamos a crear la Agencia Estatal de Energía para tenga almacenamiento de gasolina en cinco zonas (...) vamos a provocar la producción para las energías limpias y eólica, vamos a generar la inversión en ductos de gas natural. En el estado hay 17 parques industriales, algunos que están en buenas condiciones, otros que no lo están y tenemos cartas de intención de inversión de dos personas importantes y pronto vendrán otras, el compromiso es que en un periodo corto de tiempo haya cartas de inversión por 40 mil millones de pesos", dijo el gobernador.

El gobernador dijo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con empresarios, presentarán un portafolio por 32 mil millones de dólares y en poco se realizará el anuncio de inversión por cinco años, por lo que este es un ejemplo que quiere seguir para el caso de Puebla.

El crimen no nos rebasa

Para atraer la inversión, Miguel Barbosa Huerta destacó la responsabilidad del estado de garantizar la seguridad, por lo que el crimen no rebasa a la autoridad estatal y todos los días hay acciones para prevenir la incidencia delictiva y combatir a los delincuentes.

Señaló que además de las mil patrullas, su gobierno lanzará una convocatoria para el arrendamiento de dos helicópteros que sirvan para las labores de seguridad y con ello se continúe a la baja en la incidencia delictiva.

Refirió que además de las unidades móviles, su gobierno está contratando a más personal de seguridad y en breve se pondrán en marcha los 32 cuarteles en todo el estado con el objetivo de reforzar las acciones.

"Vamos a construir 32 cuarteles, los índices delictivos para agosto bajaron en 15 por ciento y para septiembre 17 por ciento", señaló el gobernador, quien dijo que su estrategia de seguridad primero comenzó por fortalecer a las corporaciones de seguridad, pues ahora los altos mandos ya no están involucrados con las bandas de la delincuencia organizada, como ocurrió en el pasado.

En este evento, el mandatario pidió la solidaridad de los empresarios "en los temas de seguridad pública, nos hace falta que nos donaran patrullas, que nos donaran la compra de tecnología, vamos a comprar, y vamos por el arrendamiento dos helicópteros, drones. Ya bajamos el robo a transporte, ya casi quitamos el robo a trenes", dijo.

Indicó que en Puebla se desató la violencia e inseguridad gracias a que por el estado atraviesan ductos de hidrocarburos y gracias a lo cual las bandas del crimen organizado robaron también la intranquilidad de las familias poblanas.

"No nos rebasa el crimen y lo estamos combatiendo. Hoy la policía ya no tiene mandos corruptos, sigue habiendo corrupción, si, es un asunto de contención, estamos muy comprometidos con esto y estoy convencido de que ningún gobierno pasará por bueno si no encausa a su sociedad por el camino de la paz y seguridad. Les pido mucho más compromiso señores empresarios con estos temas que les preocupan ustedes", dijo.

Finalmente, el gobernador se comprometió con los empresarios a la mejora regulatoria y a que el gobierno del estado realice una tarea eficiente, pues aunque actualmente se mantienen a 85 mil burócratas en todas las dependencias, no significa que haya eficiencia, por lo que su compromiso es cero corrupción y eficiencia en los servicios.