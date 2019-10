Advierte Miguel Barbosa que funcionarios no deben involucrarse en elección interna de Morena

El mandatario local señaló que ningún funcionario tiene su autorización para activarse en este proceso, pues así lo marcan los estatutos de Morena.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta advirtió a los servidores públicos de la administración estatal que no se metan en el proceso interno de la elección para elegir a los integrantes de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatales de Morena, pues será despedido.

Tal y como lo advirtió en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario local señaló que ningún funcionario tiene su autorización para activarse en este proceso, pues además así lo marcan los estatutos de Morena.

"Yo he decidido no participar en la vida interna de Morena. El día vea participar a un servidor público, yo lo renuncio, de acuerdo. Porque yo estoy enterado de todo lo que pasa en mi estado, de acuerdo, estoy enterado de lo que pasa en mi estado. Quién se mete, quién no se mete, quién esto. Yo estoy enterado y quién de los federales se mete, también estoy enterado, pero no me toca a mi opinar", dijo.

En las campañas electorales de 2018 y 2019, fue la secretaria general Yeidckol Polensky, quien apoyó en todo momento al mandatario local, incluso vivió junto con él la defensa jurídica del fraude electoral de 2018, pero el mandatario prefirió no inmiscuirse en este tema que solo compete a los morenistas sin cargos en las administraciones públicas de cualquier nivel de gobierno.

El gobernador advirtió que conoce su estado y sabe quiénes se meten y quienes no se meten en estos temas partidistas, incluso del mismo servicio público federal.

Y es que, el pasado viernes, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, advirtió sanciones en contra de morenistas quienes se involucren en temas partidistas, esto fue a pregunta expresa de la situación de Rodrigo Abdala Dartigues, quien junto con el grupo político de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, han organizado reuniones a favor de Bertha Luján Uranga.