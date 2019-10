Edith Encalada promoverá disco homenaje a Juan Gabriel

El material grabado cuenta con 10 temas, dos de ellos ya tienen su propio video en YouTube.

La cantante Edith Encalada informó que después de seguir los trámites necesarios le fue otorgada la licencia de su disco "Homenaje a Juan Gabriel" esta noticia le fue notificada por el abogado Guillermo Pous albacea de Juan Gabriel en representación de Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Don Alberto Aguilera.

A través de un comunicado de prensa, Encalada reveló que el abogado Guillermo Pous le informó a la cantante que estaba en condiciones de notificarla para tal efecto así como darle a conocer que a la par se le ha concedido el uso de imagen de Juan Gabriel.

Edith Encalada aprovechó el comunicado para agradecer a la Familia Aguilera Salas por concederle el honor de cantar las canciones del Maestro Alberto Aguilera Valadez (Q.E.P.D) y por el detalle de permitirle también el uso de imagen de “su amado y eterno Juan Gabriel"

"Homenaje a Juan Gabriel" será un disco del género Regional Mexicano en donde la cantante estuvo acompañada del Mariachi Del Divo "Alma de Juárez".

El disco consta de diez canciones Amor Eterno, Abrázame muy fuerte, Te sigo amando, No tengo dinero, Cuando yo quiera has de volver, Caray, Me nace del Corazón, Se me olvidó otra vez, El farsante y La mujer que yo amo; estos dos últimos sencillos ya se encuentran en plataformas digitales y cuentan con videos en YouTube.