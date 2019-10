Apuesta Claudia Rivera por la vida pero pide no criminalizar a mujeres

Lamentó que el Congreso no observara la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la propuesta de despenalizar el aborto y aprobar el matrimonio igualitario.

Al aclarar que no está a favor del aborto y sí de la vida, sin criminalizar a las mujeres por el poder de decidir, Claudia Rivera Vivanco acentuó ser respetuosa de la autonomía de la LX Legislatura, pero lamentó que no observaran la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la propuesta de despenalizar el aborto y aprobar el matrimonio igualitario.

La alcaldesa acentuó que desafortunadamente esas reformas realizadas por la SCJN en Puebla exclusivamente se pondrán en marcha la ley como fue aprobado por los diputados el viernes previo.

Después de la sesión ordinaria de Cabildo, donde se aprobó por unanimidad la generación dela Secretaría de Protección Civil Municipal, subrayó que su actitud y posición ha sido a favor de la vida y del artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que no deben de existir formas de discriminación en contra de cualquier persona y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos.

“Lamento la decisión de no haberlo modificado, ya son ley; ya la Suprema Corte de Justicia lo dictaminó, entonces tendrá que ser ley también aquí en Puebla, no podemos quedarnos atrás o cumplir un mandato, por lo que los procesos tendrán que seguir su curso, están en cancha del Congreso; pero por supuesto que estamos a favor de la vida no estoy promoviendo el aborto", subrayó.

La alcaldesa reiteró que su posición siempre ha sido el evitar cualquier forma de discriminación hacia las personas para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos.

“Hay una agenda nacional y compromisos que hicimos; esperaré a que se tomen las condiciones correctas; no se puede actuar con discriminación en ningún sentido, nos hace falta trabajar todavía en muchos aspectos, Puebla es uno de los dos estados para combatir y erradicar la violencia política de género, son temas que están ahí; ya los estaremos presentando en Cabildo”.

Refrendó que está a favor de la vida de las mujeres, de la vida en general, además apoya que las mujeres opten su derecho para decidir.