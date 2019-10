Es hora de salir de estas “guerras sin fin”, dice Trump al retirar tropas de Siria

Turquía realizará una operación para desarrollar un “corredor de paz” en el norte del país, ocupada por la facción kurda, aliada de EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy su decisión de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria y dijo que es hora de salir de estas "guerras sin fin".



El domingo, la Casa Blanca indicó que el ejército estadounidense "no apoyará ni se involucrará" en una operación militar que Turquía planea en el norte de Siria y que las fuerzas estadounidenses "ya no estarán en los alrededores".



Trump defendió hoy su decisión en una serie de tuits. "Nos quedamos y nos sumergimos cada vez más en una batalla sin objetivos a la vista", dijo y añadió que "es hora de que salgamos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y traigamos nuestros soldados a casa".



Funcionarios de la administración Trump, citados anoche por The New York Times, indicaron que entre 100 y 150 elementos militares estadounidenses desplegados en la zona serán retirados antes de cualquier operación turca, pero no serán retirados por completo de Siria.



Trump también restó importancia a los kurdos sirios, un aliado estadounidense en el combate al Estado Islámico y señaló en su tuit que "los kurdos combatieron con nosotros, pero pagamos grandes sumas de dinero y equipo para que lo hicieran", con lo que deja en incertidumbre el destino de los kurdos sirios ante la ofensiva de Ankara, quien los considera terroristas.



Trump pareció revisar su postura sobre la operación turca en un tuit posterior. "Si Turquía hace algo que, en mi gran e inigualable opinión, considero fuera de los límites, destruiré y oblitaré por completo la economía de Turquía", dijo Trump, sin dar más detalles.



El 7 de agosto, funcionarios turcos y estadounidenses acordaron establecer una zona segura y desarrollar un "corredor de paz" en el norte de Siria, lo que abordaría las preocupaciones de seguridad de Ankara por la facción kurda que controla el territorio.



Sin embargo, Ankara está insatisfecho por la demora en la retirada de las Unidades de Protección Popular (YPG), a las que considera la filial siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, mientras que Estados Unidos sigue proveyendo armas a los combatientes kurdos.

Con información de Xinhua.