Grupo ligado a exfuncionario estatal se manifiesta contra alza al pasaje

Luis Soriano Peregrina llegó a las Jornadas Ciudadanas en Casa Aguayo, en donde aseguró que el gobernador violó su palabra, tras no realizar una consulta ciudadana sobre el aumento a la tarifa del transporte público.

Un grupo de no más de 10 ciudadanos, encabezados por el morenista Luis Soriano Peregrina, se manifestaron en Casa Aguayo, donde exigieron frenar el alza a la tarifa del transporte público; incluso, amagaron con una megamarcha para el siguiente fin de semana.

El bloque de ciudadanos dejó un oficio al gobernador, quien este martes atendía a la gente como parte de las “Jornadas Ciudadanas”, ya que elementos de seguridad cerraron la puerta de Casa Aguayo ante la breve manifestación.

Los ciudadanos en contra de la alza a la tarifa del transporte público amagaron con interponer amparos, pues esto provocará un gran daño a la economía de las familias poblanas, especialmente cuando los salarios no se han incrementado.

Luis Soriano Peregrina, quien es militante de Morena y quien aspira a la Comisión de Derechos Humanos (CDH), criticó a la administración estatal, pues dijo que el gobernador está violando su palabra, ya que en campaña se comprometió a someter a una consulta ciudadana el aumento a la tarifa del transporte público.

El exservidor público en el gobierno actual criticó esta decisión, pues esto lastimará el bolsillo de las y los ciudadanos, quienes incluso estarán en riesgo de perder su derecho de acudir a la escuela ante la falta de recursos para trasladarse.

Amagan con amparos

Los no más de 10 ciudadanos quienes se manifestaron en Casa Aguayo, amagaron con convocar a una megamarcha para el siguiente fin de semana. en protesta del aumento a la tarifa del transporte público.

Además, amagaron con emprender amparos en contra de este aumento que, afirmaron, lastimará de forma grave a las y los ciudadanos:

“Está violando su promesa de campaña; entonces, desde ahí empezó mal. Está favoreciendo a 10 mil concesionarios, porque no todos son concesionarios, pero por favorecer a 10 mil que hizo un compromiso, vimos en la campaña que anduvieron con él llevando a la gente, por favorecer a 10 mil personas, está dañando a 3 mil personas del área metropolitana y esto es una injusticia. Las familias nos han pedido que hagamos esto, porque no aguantan el aumento de 2.50”, dijo uno de los quejosos.

El grupo de activistas, quienes incluso en su momento pidieron ser empleados del gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta, este martes señalaron que la alza a la tarifa del transporte público afectará a las y los ciudadanos; especialmente porque las empresas en Puebla pagan muy poco a sus trabajadores, pues hay quienes solo perciben un salario mínimo.

“En Puebla no hay buenos salarios. Hay gente que no va a poder ir a la escuela, el derecho a la salud no podrán atenderse; entonces, para su alimentación, les están robado el dinero de su poca alimentación”, dijo.

Los quejosos previamente se manifestaron en el zócalo capitalino, desde donde convocaron a las y los ciudadanos a protestar en contra del gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Exige PAN pago a dueños de predios del tianguis de Texmelucan

A su vez, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, se manifestó en Casa Aguayo y pidió que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, cumpla con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la que se obliga al gobierno a pagar el costo de los terrenos expropiados en donde se ubica el tianguis de Texmelucan.

A pesar de que la sentencia prevalece desde la pasada administración, el panista aprovecho las “Jornadas Ciudadanas” para acercarse al mandatario local; sin embargo, no fue atendido pues su ficha fue la 88 y solo se llegó a la número 77.

“Este asunto nos fuimos jurídicamente a resolver el tema, lo hicimos día con día, semana con semana y la SCJN ya dio la determinación de que esto es vinculante el gobernador, para resolver el asunto del pago, y nos sale el consejero jurídico que hablará con ministros para que esto se eche para atrás”, dijo.

Fue en la administración del petista, Rafael Núñez Ramírez, cuando la SCJN determinó el pago de más de 600 millones de pesos a los expropietarios de los terrenos en donde se ubica el tianguis de Texmelucan, pero la legislatura pasada negó que ese gobierno municipal adquiriera un crédito para realizar dicho pago.

Sin embargo, ahora, el secretario general del PAN afirma que la resolución de la SCJN vincula al Gobierno del Estado, aunque en su momento no hizo el reclamo público al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.