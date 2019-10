Cumple Miguel Barbosa con recomendaciones de la Conavim

El titular de Segob aseguró que el gobernador de Puebla atiende cada uno de los puntos expuestos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, afirmó que el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta cumple con las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las que se complementan con los ordenamientos legales que este miércoles se aprobaron en el pleno del Poder Legislativo.

El funcionario estatal dijo que estas acciones, así como la puesta en marcha de la aplicación digital de atención a las mujeres de forma urgente que está conectada directamente al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones (C5), forman parte de las acciones que el gobierno de Barbosa Huerta concreta, tras la Alerta de Género que se declaró en abril de este año para 50 municipios, en donde la violencia y asesinatos de mujeres es alarmante.

Aunque sin dar un porcentaje y detallar las acciones que se han aterrizado, el funcionario estatal refirió que el reporte de cumplimiento de las recomendaciones se firmó este martes para enviarlo a la Conavim, quien revisará los avances en este tema, pues este miércoles vence el plazo para dar cumplimiento.

“Tengo que firmar el reporte que se estará enviando a la Conavim, el día de hoy y bueno ya con eso cumplimos como estado con todas las medidas que se han venido trabajando desde hace seis meses desde la alerta de género, ellos tendrán que valorar. Se cumplió la meta importante, es imposible sacar un porcentaje, porque hay recomendaciones que se han cumplido en su totalidad y otras que están en proceso, pero si tuvimos un avance muy importante”, dijo el funcionario estatal.

Fernando Manzanilla Prieto recordó que el gobierno del estado tuvo que cumplir con 150 acciones, por lo que estas se complementan con la Ley de Victimas para el Estado de Puebla, además de las modificaciones a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas; así como del Código Civil y Código Penal.

Con estas leyes, se disminuyen las sanciones a las mujeres quienes aborten antes de las 12 semanas de gestación, por medio del articulo 342, pero además se reconoce la violencia política de género como un delito; no obstante que se pondrá en marcha una Comisión Estatal de Víctimas, por medio de la que se realizará una reparación del daño a las víctimas, cuando el agresor muera, huya o desaparezca.

Por otra parte, el gobierno del estado debió cumplir con recursos económicos, humanos y materiales para llevar a cabo acciones para la protección de las mujeres.

Ordenamientos legales parte fundamental del cumplimiento

De acuerdo a la declaratoria de alerta de género, en abril de este año, firmada por la titular de la SEGOB Federal, Olga Sánchez Cordero, los ordenamientos legales para proteger a las mujeres, prevenir y erradicar la violencia en su contra es parte fundamental de este cumplimiento.

Ante la ola de feminicidios, las autoridades federales ordenaron cumplir con 17 medidas preventivas, 11 de seguridad y 17 en temas de justicia, para con ello atacar la violencia en los 217 municipios, pero principalmente en los 50 declarados en alerta, por la ola de inseguridad y violencia que sufren las mujeres.

La alerta de género se declaró a petición de las organizaciones sociales como la del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C.; Todos para Todos A. C.; Organizaciones de Protección Popular Nacional A. C. y Sumando por Guerrero A. C.; Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A. C.; peticiones que se presentaron ante la Segob en los años 2016 y 2017, pues fue en las administraciones pasadas cuando hubo mayor número de asesinatos en contra de las mujeres.

Por otra parte, los 50 municipios son Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huauchinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula.

Además de San Gabriel Chilac, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza y Zoquitlán.

Los pendientes

El gobierno del Estado tiene pendiente una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el objetivo de poner en marcha la Fiscalía de Investigación de Delitos contra las Mujeres; sin embargo, la actual administración puso en marcha la Secretaría de Igualdad Sustantiva que sustituyó al Instituto Poblano de la Mujer.

No hay fecha para que el Poder Ejecutivo envíe la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGE al Congreso del Estado, con lo que se aprobaría la fiscalía que este a disposición de las mujeres, la que además deberá tener personal plenamente capacitado en estos temas.

En terreno del Congreso matrimonios igualitarios

En otro orden, Fernando Manzanilla Prieto, refirió que está en terreno del Poder Legislativo aprobar o no el matrimonio igualitario, pero la reforma al artículo 294 no entra en el terreno de las recomendaciones de la Conavim, pues es un tema distinto.

“Si el Congreso decide abordar este tema como muchos otros que podrá abordar, ellos están en entera libertad de hacerlo, ahí están representadas las fuerzas políticas, los distintos partidos, las distintas posturas políticas que han presentado. Ellos tendrán que hacer lo correspondiente”, dijo.

El matrimonio igualitario es un tema en el que no se entrometerá el gobernador, Miguel Barbosa huerta, pues el secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, refirió que jurídicamente solo compete al Poder Legislativo abundar sobre el asunto.