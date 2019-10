Casa de Salud dejará en el abandono a 150 personas con padecimientos mentales

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adeuda servicios prestados desde el 1 de diciembre, por más de dos millones de pesos.

Más de 150 personas con padecimientos como esquizofrenia, depresión y bipolaridad, entre otras enfermedades mentales dejarán de recibir atención psiquiátrica en Puebla.

Todos los pacientes serán abandonados a su suerte por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Todo este año, el hospital regional de la institución federal en Puebla, a cargo de Ismael Linares Palafox, no ha realizado el pago de su tratamiento subrogado por más de dos millones de pesos.

Por lo tanto, a partir del próximo jueves 10 de octubre, la Casa de Salud, único hospital psiquiátrico en Puebla, dejará de darles la atención subrogada.

Lo anterior representa un peligro no solo para los pacientes, sino para la misma población, ya que requieren urgentemente de tratamientos, tanto para no ponerse en riesgo, como para otras personas, señaló el director del hospital psiquiátrico, Miguel Ángel Córdoba Busto.

La urgencia

El hospital psiquiátrico Casa de la Salud tiene más de 52 años en Puebla, atendiendo a pacientes de manera subrogada de diferentes instituciones como IMSS, ISSSTE e ISSSTEP.

En todo ese tiempo, es la primera vez que una de dichas instituciones falla en el pago, lo que mantiene en vilo a más de 150 pacientes con trastornos mentales.

En entrevista para Intolerancia Diario, Córdoba Busto, detalló que el ISSSTE les adeuda servicios prestados a entera satisfacción desde el 1 de diciembre a la fecha, por más de dos millones de pesos.

“Eso es inadmisible, sobre todo tratándose de un tema tan sensible como la atención de pacientes que sufren diversos padecimientos mentales”, enfatizó.

“Dichos seres humanos requieren una atención especializada, el riesgo es un alto, el riesgo de suspender servicios puede provocar diferentes situaciones graves que serían irreparables”, advirtió.

Señaló que tratan a pacientes desde depresión con tendencia al suicidio, hasta con esquizofrenia, quienes si no son tratados pueden atacar gente.

“Ahora pueden cometerlo, atentar contra su vida, pero con pacientes con esquizofrenia, no solo corren peligro la gente que los rodea, sino de quien sea”, señaló.

“Un paciente puede atacar desde sus familiares o gente en la calle. ¿Cómo podría el ISSSTE reparar este daño?”, dijo.

Explicó que el hospital tiene un programa de atención con rehabilitación psicosocial, para que los pacientes puedan, en un promedio de 15 a 28 días, regresar a casa.

“Regresan con un tratamiento pero ya rehabilitados. No somos un hospital asilar, es decir, que los pacientes permanezcan muchos años”, dijo.

Detalló que la población de pacientes de tipo crónicos solo representa 10%, mientras que 90 por ciento restante son pacientes agudos, donde se logra la atención y tratamiento para que salgan a casa.



-¿A cuántos pacientes afecta?-

-Nosotros en promedio en el año atendemos 150 pacientes del ISSSTE, hay pacientes internados, que requieren hospitalización, no nada más se pueden manejar en consulta externa.

-¿Qué va a pasar con ellos?-

-Pues no lo sé, es una responsabilidad grande para el ISSSTE, que tienen que asumir y además tienen la obligación para hacerlo.

“Al derechohabiente no le están regalando nada, tiene derechos y la gran preocupación de qué hacer con su enfermo”.

“Es grave, muy grave lo que está pasando, aquí es un servicio subrogado de hospitalización de especialización psiquiátrica. Perdón por lo burdo, pero no es comprar jitomates”, aseveró.

Mutis del ISSSTE

Señaló Miguel Ángel Córdoba que han intentado tener acercamientos con directivos del ISSSTE, encabezados por el director del hospital regional, Ismael Linares Palafox.

“Ahora ni quiera ya me toma las llamadas, siempre dicen que están en reuniones”, comentó.

“Ya estamos desesperados, la situación es grave, tenemos oficios desde 2018 a la fecha y no dan respuesta, no hay solución, no hay voluntad”, aseveró. “La negativa del adeudo que tienen es insostenible”, dijo.

“El pago de lo que nos adeudan ya van a más de dos millones de pesos, pero no es el dinero lo importante, lo importante es la atención a la gente”, comentó.

Señaló que tampoco cuentan con los contratos desde junio a octubre, además de que desde el mes de mayo dejó de ir el médico psiquiatra enviado por el ISSSTE, debido a que no le pagaban.

Por lo tanto, comentó que de no haber los pagos, recurrirán a los juzgados e instancias correspondientes para demandar a la institución de salud.

“Tenemos toda la documentación que avala, con oficios que hemos mandado”, dijo al señalar que el único acercamiento que tuvieron fue en una reunión con directivos del ISSSTE, donde hubo el compromiso de pago del 2 al 6 de septiembre, pero no lo hicieron.

“No entiendo de que se trate, entiendo que es una situación grave que se tiene que atender. El problema que tiene el ISSSTE en cuestión económica, es un asunto ajeno a los proveedores. Nosotros hemos dado el servicio sin detenernos, a pesar del adeudo”, insistió.

“Ni siquiera porque ya está el oficio donde damos a saber la suspensión del servicio por la falta del pago, pero no hay voluntad ni respuesta”, sostuvo.

Mencionó que tuvieron que comunicarlo a las familias, porque es lo correcto.

“La familia tiene que ser informada, el ISSSTE no tiene una unidad psiquiátrica porque damos precios más económicos que lo que les representaría su atención”.

A nivel nacional, explicó, todas las instituciones optan por la subrogación, ya que además de barato, “se da un servicio de calidad. No tienen esos programas”.

Casa de Salud se encuentra ubicado en la colonia La Paz y brinda atención a personas con todo tipo de enfermedades mentales, como depresión, ansiedad y esquizofrenia.