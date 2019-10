Diputados de Morena son 'traidores' por no despenalizar el aborto y no permitir matrimonios igualitarios, reprochan morenistas

Pablo Salazar aseguró que estas acciones forman parte de un acto de inconstitucionalidad.

Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) traicionaron a los ciudadanos al no haber aprobado la despenalización del aborto, y no aprobar los matrimonios igualitarios, aseguró el consejero político nacional de este partido, Pablo Salazar Vicentello, a esta critica se sumaron las posturas de legisladores federales quienes reprocharon el actuar de sus homólogos en Puebla y advirtieron acciones legales por este acto “de inconstitucionalidad”.

A través de una carta abierta a las y los militantes morenistas, la que incluso circulo por medio de sus redes sociales, el consejero nacional de Morena lamentó la postura de las y los legisladores de su partido, pues dijo que solo trabajan a favor de sus intereses personales.

El morenista lamentó la postura de Morena en el Congreso del Estado, grupo político a cargo de Gabriel Biestro Medinilla y Tonantzin Fernández Díaz, quienes son coordinador y vice coordinadora de este instituto político en el Congreso del Estado, pues solo privilegian intereses personales.

El militante del partido lopezobradorista señaló que Morena ha luchado incansablemente, desde su creación, en 2012, a favor de las causas sociales y el respeto a los derechos humanos y libertad, por ello es que se violan los derechos de las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT).

“Después de no haber defendido los derechos de las mujeres al no despenalizar el derecho a decidir, después de no defender los derechos de la LGBT, de verdad queda alguna duda sobre quiénes son los traidores de morena en Puebla. En el Congreso están más preocupados por sus intereses personales que por los intereses de los poblanos”, cuestionó y al mismo tiempo reprochó el actuar de sus compañeros de partido.

Lanza criticas al presidente de Morena

Pero las consignas también alcanzaron al delegado con funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, ya que Pablo Salazar Vicentello lamentó que hasta el momento el líder partidista no salga a emitir un pronunciamiento respecto a este tema, pues entonces esta postura gris y de silencio dejaría entrever que no coincide con la ideología morenista.

“En dónde está nuestro delegado presidente Mario Bracamonte. El debería estar defendiendo al pueblo como dirigente de Morena, alzando la voz. Pero como lo va a hacer, está más interesado en seguir haciendo campaña para ser el nuevo presidente del partido. Desde que llegó se ha sometido a los poderes del Estado y nunca ha sido lo que este partido hoy necesita”, dijo Salazar Vicentello.

Advierten consecuencias legales por acciones de inconstitucionalidad

Por medio de su red social en twitter, el diputado federal, Edgar Guzmán Valdez, reprochó el actuar de sus homólogos en Puebla, advirtió que “actuaré en consecuencia frente a este acto de inconstitucionalidad. Todas las personas, todos los Derechos”, sentenció.

Su postura obedece a que los legisladores no abundaron en el artículo 294 del Código Civil, para que se permita la unión entre personas del mismo sexo, tema que diputados locales dejaron a un lado, pues solo se enfocaron a reformas legales para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

En su cuenta de twitter, Nayeli Salvatori Bojalil, también criticó el actuar de sus homólogos en Puebla, pues dijo que es respetuosa de esta decisión, pero no la comparte, así citó que “ni hablar @CongresoPue me hubiera encantado tener matrimonio igualitario en Puebla. Es una pena, aunque respetable su decisión, no la comparto en absoluto. Love is love”, escribió.

Ni hablar @CongresoPue me hubiera encantado tener matrimonio igualitario en Puebla.

Es una pena, aunque respetable su decisión, no la comparto en absoluto.

Y es que, sin modificaciones a los documentos que envió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, diputados locales aprobaron reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley para Prevenir y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas; así como del Código Civil y Código Penal, además de la Ley de Víctimas.

Los diputados solo disminuyeron las sanciones para las mujeres que aborten, a través de la eliminación de las fracciones del artículo 342, es decir, el castigo se queda de seis a doce meses de cárcel a las féminas quienes interrumpan su embarazo.

Piden castigo a diputados morenistas

Ya en otro tema, el consejero nacional Pablo Salazar Vicello reprochó además que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hayan elevado en 40 por ciento el alza a la tarifa del transporte público, pues dijo que esto es un claro atentado en contra de la economía de las familias poblanas.

Señaló que estas acciones que se concretaron esta semana solo son muestra de una verdadera traición al pueblo, por lo que convocó a que en la víspera de la renovación de los Comités Ejecutivo Nacional y Estatal, además de los Consejos Nacional y Estatal, los aspirantes a estos cargos, del grupo político de las y los congresistas sean castigados.