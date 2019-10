Rechaza AMLO aumentar la edad del retiro en México

El presidente de México señaló que la propuesta del secretario de Hacienda "no está contemplada" en este sexenio.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este jueves en Palacio Nacional que en lo que resta de su sexenio, no se modificará la edad para el retiro laboral en México (65 años).

Esta declaración viene a colación luego de que este miércoles, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera expusiera la posibilidad de aumentar la edad del retiro hasta los 68 años como una medida para que los trabajadores tuvieran más posibilidades de alcanzar una pensión digna.

López Obrador expuso que no tiene considerado modificar la edad del retiro y expuso tajantemente que no habrá propuestas sobre ello.

"No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir, no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro".

AMLO recordó "los viejos tiempos" y volvió a la carga con sus críticas hacia las administraciones pasadas y el neoliberalismo.

"Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó a la época neoliberal. Fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo, no es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos, por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos,".

Podría subir la edad del retiro: Artuto Herrera

Durante la Convención Nacional de Afores, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Arturo Herrera destacó la labor del gobierno federal para reformar el sistema del retiro; sin embargo, aseguró que hay temas pendientes como la posibilidad de subir a tres años la edad límite para trabajar, es decir, de los 65 a los 68 años.

"Estamos trabajando para que los fondos de pensiones tengan un sistema de inversión más adecuado, pero nos van a quedar en el tintero un par de medidas adicionales: que se ahorre más y que hubiera un aumento en la edad del retiro".

No es novedad que el presidente de México tenga diferencias con el titular de Hacienda, pues debido a esta situación, en julio Carlos Úrzua dejó el cargo al tener "ideas distintas" con las del gobierno en turno.