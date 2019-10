Luis Ernesto Derbez califica de desafortunadas las declaraciones de Miguel Barbosa

En el marco de la celebración del 79 aniversario de la UDLAP, pidió al gobernador ofrecer una disculpa pública.

Luego de calificar de desafortunadas las declaraciones del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sobre el accidente mortal de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y del senador Rafael Moreno Valle Rosas, el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista advirtió que deberá ofrecer una disculpa pública.

El ejecutivo la víspera acentuó que los Moreno Valle le robaron la elección en 2018, derivado de esa acción “los castigó Dios”.

Durante la celebración del 79 aniversario de la UDLAP, precisó, que son declaraciones “que tristemente, lo digo con todo cariño, el caso de decir lo que dijo de que Dios lo castigo es una es un error es un error del señor gobernador estoy seguro que él mismo lo va a reconocer”.

El catedrático priorizó que entiende el calor del momento, en el proceso que Barbosa Huerta ha vivido y que ha sido difícil para él.

“Existe hasta cierto punto inconformidad clara por lo que dijo, sin embargo, el Tribunal Superior Federal Electoral definió el resultado de selección y en su momento lo dejo en claro, qué no había ningún caso que le habían robado la elección; yo creo que tanto haber dicho eso, como después la expresión, que es lamentable, es una expresión que estoy seguro que hasta el señor gobernador debe entender que es lamentable”.

El excanciller de México subrayó que el referirse que Dios los castigó es un mensaje a la población como si Dios fuera un ente, para los que creen en él, cuyo único propósito es vengarse de personas que cometen errores y segundo, reafirmar las acusaciones sobre los resultados electorales, mientras después de un proceso jurídico largo ya habían quedado claros.

“Creo que ahí hay un doble detalle del señor gobernador, es una lástima, pero yo creo que no fue de mala fe, fue un error que no debería ocurrir pero nos ocurre a todos”.

Destacó que el gobernador debería de ser quien ofrezca una disculpa rápidamente porque una vez que lo analice fríamente recapacitará.

“Seguro que siendo la persona que yo sé que es, va a reconocer que fue un error y es muy sencillo decir me equivoqué, lo lamento y termina ahí la discusión”.

Advirtió que en caso contrario los enemigos del gobernador, que evidentemente no le faltan, van a usar esto como un elemento que no tiene sentido, usar sus declaraciones para criticar su administración.

“Yo creo que el señor gobernador simplemente reconociendo que cometió en este caso un error, lo puede liquidar rápidamente. El señor gobernador simplemente con que ofrezca una disculpa rápidamente nos va a quedar claro, como me queda a mí claramente que fue un error, no es una disposición, si quiere el gobernador que esto se repare rápido y no se polarice tiene que salir lo más rápido posible, y simplemente ofrecer una disculpa que a todas luces no solamente es necesaria, es justificada y debería por lo tanto hacerla rápidamente”, subrayó.

Derbez Bautista reiteró que esta situación es subsanable rápidamente y, en este caso, es evidente que fue un discurso improvisado, pues “todos los humanos cometemos errores”.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras cuando le pasa algo similar que le pasa seguido, al siguiente día ofrece una disculpa y ahí se acabó el tema; “ojalá y lo haga rápido y la gente que lo aconseja ojalá y lo aconseje que lo haga rápido”.