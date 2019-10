Regidores aprueban formato del primer informe de Claudia Rivera y comparecencias

Silvia Tanús, Augusta Díaz de Rivera y Ángel Rivera, responderán a la alcaldesa. En la sesión de cabildo de este viernes también se aprobó que Concesiones Integrales no podrá cortar el suministro de agua.

El formato del primer informe de Claudia Rivera Vivanco, el calendario de comparecencias de los secretarios, titulares de organismos descentralizados y entidades de la administración, además de no otorgar licencias de construcción específica en vía pública para la suspensión o corte de servicios del suministro de agua, drenaje y alcantarillado a Concesiones integrales; aprobaron los regidores en sesión extraordinaria de Cabildo.

Sin la presencia de la alcaldesa, los regidores barbosistas —Marta Teresa Ornelas Guerrero, María Rosa Márquez Cabrera, Roberto Eli Esponda Islas y Jorge Eduardo Covián Carrizales— nuevamente se quejaron, ahora por no ser tomados en cuenta en un supuesto sorteo para responder el primer informe; a esa lista se agregó Libertad Aguirre Junco quien no se enteró de la selección por estar de vacaciones, los quejosos se abstuvieron de votar.

La estructura del formato fue abalada por mayoría y se realizará el lunes 14 de octubre a las 9:30 horas en Cabildo con la presencia del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Bajo ese panorama 17 regidores aprobaron por mayoría el formato, responderá la priista Silvia Tanús Osorio, la panista Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y el petista perteneciente a la coalición de Morena Ángel Rivera Ortega, con tres minutos cada uno.

La comisión de cortesía integrada por Patricia Flores Montaño, Jorge Eduardo Covián, Enrique Guevara y Silvia Tanús también fue aprobada.

El formato está conformado por la lista de asistencia, quórum legal, honores a la Bandera, receso para que la comisión de cortesía reciba a Barbosa Huerta, reinicio de la sesión, presentación del presídium, presentación del primer informe de gobierno municipal, respuesta al informe, intervención del gobernador, entonación del Himno de Puebla y cierre de la sesión.

Comparecencias

El calendario de comparecencias se aprobó por unanimidad, estas se realizarán del miércoles 16 al lunes 28 de octubre de 10 a 15:30 horas en Cabildo.

La presidenta de la Comisión de Reglamentación, Silvia Tanús explicó que el lunes 14 los funcionarios deberán entregar su informe impreso o magnético para que los regidores estudien y formulen sus preguntas.

Acentuó que los secretarios y titulares tendrán 45 minutos para presentar sus avances y 45 minutos más para responder preguntas.

El titular de la Contraloría David Riveroll deberá estar presente para atestiguar las respuestas de los funcionarios porque si no responden adecuadamente deberá sancionar.

“Estamos viendo la necesidad de abordar los temas de acuerdo con la estructura del plan municipal de desarrollo, lo reportado en la noticia administrativa porque deberá ser congruente y sobre su presupuesto asignado, es lo que deberá incluir los informes para el día 14”.

Serán tres informes diarios, el primer bloque lo integran Contraloría Municipal, Instituto Municipal de Planeación y Secretaría de Administración, luego los responsables de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Bienestar y el de la dirección del Sistema DIF Municipal.

Caso Agua de Puebla

Fue a través de 17 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, regidores aprobaron no otorgar licencias de construcción específica en vía pública para la suspensión o corte de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado cuando Concesiones integrales solicite a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de Beatriz Martínez Carreño.

En ese marco avalaron que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de José Israel Román Romano no de trámite a las solicitudes de estudios de factibilidad técnica que tenga por objeto la “apertura” de la carpeta asfáltica o hidráulica, pavimento, banquetas y guarniciones en la infraestructura vial para limitar o restringir el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a los ciudadanos.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Flores Montaño, destacó que la propuesta deriva de las quejas que llegan a las distintas dependencias del Ayuntamiento, que indican injusticias y la suspensión del suministro de agua.

“Todo esto se encuentra en su fundamento dentro del mismo COREMUN en los artículos 1090 y 1091, donde especifica que son bienes municipales y por lo tanto está a resguardo y conservación del mismo ayuntamiento las vialidades, por esa razón estamos solicitando instruir a las dependencia para no otorgar licencias para ejercer suspensiones de servicio de agua, drenaje o alcantarillado a los ciudadanos”, subrayó.

La panista, Augusta Valentina Díaz de Rivera, indicó que esta propuesta generará que la empresa recurra a la promoción de una serie interminable de amparos para evadir esta medida que únicamente provocará que los poblanos ya no quieran pagar y la ola jurídica prácticamente ahogará al Sindico Gonzalo Castillo Pérez.

“Apelo aquí al sentido común del mal ejemplo que pudiéramos estar dándole a los usuarios, que son la mayoría, que si pagan de manera cumplido todos sus servicios ¿qué van a decir de este ayuntamiento cuando facilitemos las cosas para los que nos pagas? ¿Qué harían ustedes? pues no pago porque no me la van a cortar nunca, además, va en contra de las participaciones federales del municipio”.

Pero Castillo Pérez reviró al puntualizar que su trabajo es resolver este tipo de situaciones y avaló la propuesta para proteger a los ciudadanos que son afectados por la empresa que suministra los servicios.