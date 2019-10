Morena no gobierna en Tehuacán, funcionarios del PRI y PAN sumen en el atraso al municipio: Miguel Barbosa

El mandatario dijo que recomendó al alcalde Felipe Patjane integrar un gobierno de ciudadanos. Debe prevalecer la honestidad, austeridad y cero corrupción, acentuó.

En Tehucán, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta exhibió públicamente al presidente municipal, Felipe Patjane Martínez, pues su gobierno está integrado por priistas y panistas, quienes mantienen a este municipio en el atraso, ya que ejecutan viejas prácticas de corrupción.

Durante el informe de labores del alcalde, quien llegó gracias a las siglas de partidos que conformaron la coalición "Juntos Haremos Historia", el gobernador dijo que al inicio de la administración municipal le recomendó a Patjane Martínez integrar un gobierno de ciudadanos, pero en lugar de esto prefirió meter en la nómina a priistas y panistas, quienes son titulares de las secretarías y directores de área.

El gobernador exhibió que "la alternancia entre PRI y PAN corrupta llevaron a Tehuacán al atraso, ¿saben los nombres, verdad? Por eso cuando llegaron ustedes, no se trataba de una alternancia, se trataba de un cambio de régimen municipal, pero no lo entendieron, poblaron al gobierno de priistas y panistas", dijo.

El mandatario dijo que, gracias a esas malas prácticas de gente corrupta, Tehuacán representa atraso y afirmó que esa forma de gobernar no corresponde a los gobiernos de Morena, pues este partido político es un "gran movimiento", el que incluso dará la batalla electoral en las siguientes elecciones.

"No es un Ayuntamiento de gente de Morena, ni este Ayuntamiento tiene visión de Morena, nunca las tuvo, ni las debe de tener porque no se trata que un partido gobierne. De las opiniones que le di a Felipe Patjane es llena a tu equipo de ciudadanos no de panistas ni priistas, yo se lo dije, pero el alma de muchos directores y muchos regidores es del PAN y del PRI no de Morena, no le echen la culpa a Morena, Morena es un gran movimiento que va a servir en la siguiente elección, va a servir en la siguiente elección", dijo el mandatario.

El gobernador convocó a las y los ciudadanos a trabajar juntos y a no permitir que Tehuacán siga en el atraso; por ejemplo, desde su gobierno implementará las acciones necesarias para que su municipio natal tenga el crecimiento que merece.

Barbosa Huerta anunció a los ciudadanos que va por la construcción de un hospital en aquella zona, pues el que actualmente se encuentra en el lugar no está en buenas condiciones y en su lugar se debe construir una casa de cultura, pues es lo que hace falta.

"Les voy hacer el edificio del hospital municipal, eso que hay no es hospital, todos se quejan del servicio que ahí se da, del despotismo que ahí se ejerce, no hay medicamentos, no es hospital, el lugar es totalmente inadecuado, eso debe ser una casa de cultura, son ruinas valiosísimas para hacerlo una casa de cultura", dijo el mandatario local.

Convoca a que se gobierne con honestidad, austeridad y sin corrupción

En este municipio, en el que hace unas semanas se pusieron las banderas rojinegras, producto de una huelga de trabajadores a quienes se les adeuda una millonaria cantidad heredada, problema que la actual administración no pudo resolver sin la intervención del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el mandatario convocó a que debe prevalecer la honestidad, austeridad y cero corrupción.

"La condición del ejercicio, del servicio público, del ejercicio de la función de gobierno es la honestidad, si se es honesto se es austero, no se gasta el dinero que no es de uno, que es del pueblo y cada acto es un momento es un momento en el que se cuida el dinero, si se es honesto se es honrado, no se puede ser corrupto y ladrón, si se es honesto se es transparente, si se es honesto se dice la verdad, no se miente, porque la mentira es un acto de uno para uno, no de uno para afuera porque la gente tiene su propio criterio. Si se es honesto se es cercano a la gente", dijo.

En este orden, convocó a que se privilegien estos principios para que entonces se den resultados a las y los ciudadanos, pues gobernar es un acto de enorme responsabilidad en donde solo se debe obedecer lo que el pueblo ordene.

Advierte sanciones a concesionarios abusivos

Ya en entrevista, Barbosa Huerta sentenció que los concesionarios abusivos, es decir, quienes no respeten la tarifa acordada, serán sancionados, pues el acuerdo fue establecer nuevos costos en el transporte público y se debe respetar.

A su vez, el gobernador dijo ser respetuoso de las personas que el domingo se manifestaron en la capital poblana en contra del alza a la tarifa del transporte público, pues insistió que su gobierno no será represor y respeta la libre expresión de cada ciudadano.

En este orden, defendió que con el aumento a la tarifa del transporte público existe el claro compromiso para que los permisionarios inviertan en la instalación de cámaras y botones de pánico, los que estén conectados al C5 para atender casos de emergencia.