Recomienda Miguel Barbosa a Claudia Rivera denunciar irregularidades del gobierno anterior ante la FGE

El gobernador del Estado exhortó a la alcaldesa a pensar en la renovación de régimen y no a la alternancia en el poder.

Después de recomendar a la alcaldesa Claudia Rivera denunciar las irregularidades que identificó del anterior gobierno municipal por encontrarse sorprendido por esa falta de acción legal ante la Fiscalía, el gobernador Miguel Barbosa pidió al Cabildo pensar en la renovación de régimen no de alternancia en el poder.

Además censuró la existencia de varios panistas en la administración del gobierno local, al recordar que son los principales saqueadores de los gobiernos.

Durante su mensaje subrayó estar sorprendido del por qué este gobierno municipal no hace saber de todas las irregularidades que encontró de la anterior administración, al acentuar que es una pregunta a la que no he encontrado respuesta, pero aún es tiempo de denunciar ante las autoridades correspondientes; “no creo que hayan encontrado todo limpio, ahí está la Fiscalía para que presenten la denuncia”.

Bajo esa perspectiva política conminó a la alcaldesa, secretarios y a regidores a realizar el verdadero cambio de régimen y no solo pensar en la alternancia.

“Los Ayuntamientos deben entender que esto es un cambio de régimen municipal y no una alternancia porque la alternancia es solamente ‘quítate tú porque me toca a mí’, y el cambio régimen (político e ideológico) es la transformación de las instituciones”, subrayó.

Recordó que los "señores del huachicol" fueron los anteriores gobiernos al recordar que en el municipio de Venustiano Carranza, los panistas eran "los sicarios del poder".

"Ellos (los titulares de gobiernos anteriores) dejaron una seguridad desmantelada, corrupción al tope, se vincularon con los grupos, ellos eran los huachicoleros, los de los gobiernos panistas eran los huachicoleros", reiteró.

Reconoció que el devolver la seguridad es un trabajo difícil y complicado porque nadie mete las manos al fuego por ningún policía de cualquier corporación.

“Yo no estoy jugando, yo felicito al Ayuntamiento y felicito a Claudia, hay que hacer cosas y ser sensibles a la crítica”.

Además anunció que invitará a Claudia Rivera a las 17 juntas auxiliares para trabajar a favor de los habitantes que ancestralmente fueron olvidados por anteriores administraciones.