Presentan a la coordinadora del Distrito 07 del FCT, Josefina Bonilla

Teniendo presencia a nivel nacional desde hace poco más de tres años, aunque con el nombre de “El Frente con AMLO, unidos podemos”, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente por la Cuarta Transformación (FCT), Elías Miguel Moreno Brizuela presentó a la coordinadora del distrito 07 con cabecera en Tepeaca, Josefina Bonilla Ramírez, esto con el objetivo de formar las estructuras con rumbo a las próximas elecciones del 2021.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del FCT, Moreno Brizuela expuso que el partido se conforma por aquellos que querían apoyar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pero no querían integrarse a Morena o bien, a los otros partidos que conformaron la coalición “nosotros recibimos a todos los que se quisieron sumar y crecimos en todo el País, presentamos 139 precandidaturas a la alianza que se formó “Juntos Haremos Historia” aunque solo nos aceptaron 27 pese a que había extraordinarios perfiles, estos ganaron las alcaldías y diputaciones locales como en el caso de Atizapan de Zaragoza".

“En el caso de Josefina Bonilla Ramírez, nosotros la apoyamos para que contendiera a alcaldía de Tepatlaxco y tenía el apoyo extraordinario de varias estructuras y de la gente, pero lamentablemente es uno de los municipios más caciquiles que hay en el País e hicieron todos los fraudes para evitar el triunfo que le correspondía. Esto tuvo que ver con este gran embate con el gobernador ya fallecido (RMV), en Puebla se dieron circunstancias muy particulares".

“Hoy, Josefina Bonilla Ramírez es la coordinadora por el distrito 07 de Tepeaca y que, incluso, ya hizo la asamblea constitutiva”, precisó Moreno Brizuela quien reconoció el trabajo y ardua labor que ha realizado la coordinadora oriunda del municipio de Tepatlaxco para conformar las estructuras por dicho distrito".

Expuso que entre los principales problemas que enfrenta el gobierno de AMLO son los gobernantes que carecen de capacitación, formación y nivel educativo, desde alcaldes, diputados, regidores “nosotros como FCT proponemos la Ley de revocación de mandato, tu puedes ser el hombre más popular, ejemplo el futbolista del Club América (Cuauhtémoc Blanco) no puedes tomar protesta mientas no pases un curso de ciencias políticas, administración pública y legislación local, estatal y federal. De lo contrario no puede gobernar, si no pasa este curso".

“Somos el único partido que no haya financiamiento público, todos quieren está en la ubre del presupuesto, somos el único partido democrático y ciudadano, estamos de lado del proyecto de la nación”, puntualizó.

El compromiso

En respuesta, Bonilla Ramírez agradeció la confianza del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del FCT, Moreno Brizuela por el nombramiento y oportunidad, aseguró que seguirá trabajando a favor de la gente y para fortalecer la estructura del partido en el distrito que representa.

“Siempre he trabajado desde hace más de 15 años, ayudando a la gente, no soy una mujer improvisada, me gusta participar en la vida política y esta oportunidad que me da el señor Brizuela acepté el compromiso con el Frente por la Cuarta Transformación para formar una estructura más sólida para los compromisos que hemos asumido en el que día tras día se han ido sumando más simpatizantes".

“Tenemos la oportunidad de estar en el distrito 07 conformado por 10 municipios conocidos como auxiliares de afiliación y ya tenemos presencia en todos ellos”, precisó tras agradecer también a la coordinadora estatal por el apoyo brindado.

Por último, la coordinadora estatal de Puebla, Adriana Tamariz indicó que la entidad poblana comprende 15 distritos federales en donde ya tienen presencia; recientemente, dijo, ya se efectuaron 3 asambleas y en este mes de octubre de 2019 llevarán a cabo 5 asambleas más, para cerrar con más antes de que termine el año.

“Estamos trabajando de manera titánica en todos los municipios, entregando obras, proyectos productivos (huertos de traspatio o familiares) y otros apoyos que contribuyan en la economía de las familias poblanas”, concluyó.