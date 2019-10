Alcanzan Reino Unido y Unión Europea nuevo acuerdo sobre Brexit

El Partido Unionista Democrático (DUP) dijo que no puede apoyar el documento, lo que ensombrece su destino en el Parlamento británico.

La Unión Europea (UE) y Reino Unido llegaron a un nuevo acuerdo sobre el "brexit", dijo el jueves en Twitter Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.



"Donde hay voluntad, hay #acuerdo: ¡tenemos uno! Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Reino Unido y es un testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones", informó Juncker horas antes de la cumbre de la UE.



"Ahora tenemos un protocolo recién acordado que protege la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda y protege plenamente nuestro mercado único. Espero que ahora podamos llevar esto a la práctica y ofrecer la certeza que nuestros ciudadanos y empresas merecen", señaló en un comunicado de prensa publicado por la Comisión en su sitio de internet.



Michel Barnier, el negociador en jefe de la Comisión Europea, elogió el acuerdo como una "victoria para todos".



"Sostuvimos discusiones difíciles en los últimos días. Hemos logrado hallar soluciones que respetan plenamente la integridad del mercado único. Creamos una nueva solución legalmente operativa para evitar una frontera dura, y proteger la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda. Es una solución que funciona para la Unión Europea, para Reino Unido y para las personas y las empresas en Irlanda del Norte", dijo Barnier en el comunicado de prensa.



Mientras tanto, el Partido Unionista Democrático (DUP), el socio gobernante del primer ministro británico Boris Johnson y el principal partido de Irlanda del Norte, dijo que no puede apoyar el acuerdo, informaron medios europeos. Esto ensombrece el destino del acuerdo en el Parlamento británico, donde el partido conservador de Johnson no disfruta de una mayoría clara.



Después de un referéndum, celebrado en junio de 2016, en el que el 52 por ciento de los votantes británicos apoyó la retirada de la UE, el gobierno británico invocó el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, comenzando el proceso del "brexit", de dos años, que se suponía concluiría con la retirada de Londres de la unión el 29 de marzo de 2019.



Como el Parlamento británico se negó a ratificar los documentos negociados entre la exprimera ministra británica Theresa May y la UE, el plazo se extendió dos veces.



El primer ministro actual, Boris Johnson, ha insistido en que Reino Unido abandonará la UE, con o sin acuerdo el 31 de octubre.