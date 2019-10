Confirma AMLO respaldo para liberar al hijo del "Chapo" Guzmán

El presidente de México señaló que esta medida fue por motivos de seguridad.

Durante su conferencia matutina de este viernes en Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró fue decisión suya dejar en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán con la finalidad de proteger la integridad de los habitantes de Culiacán, Sinaloa.

“Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”.

De acuerdo con el mandatario, el motivo por el que dejaron ir al hijo del capo mexicano fue para evitar seguir con las acciones de las administraciones anteriores, es decir, balaceras que dejaban víctimas civiles diariamente.

“Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, no se puede apagar el fuego con fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia a diferencia que han hecho los anteriores gobiernos. La estrategia que se aplicó anteriormente convirtió al país en un cementerio. Eso ya no lo queremos. Nada por la fuerza, todo por la razón. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra”.

López Obrador aseguró que en su gobierno no va a cambiar la política que ha utilizado hasta el momento, pues destacó que es la mejor manera para combatir la delincuencia.

“No es fácil, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema. Tenemos que enfrentar dos mafias, la delincuencia de cuello blanco, también dañina y las bandas de la delincuencia organizada. Eso es lo que enfrentamos, pero con rectitud y honestidad y justicia, vamos a garantizar la paz en el país”.

Finalmente, AMLO señaló que las acciones ejercidas en Culiacán se trataron de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente del cual no quiso revelar más información.

“(El gabinete de Seguridad) tiene la instrucción de informar ampliamente, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad para que todos los mexicanos tengan información y sepan que fue lo que sucedió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa”, destacó.