Apoya Claudia Rivera a AMLO por decisión en Sinaloa

La alcaldesa de Puebla respaldó la decisión del presidente para evitar alguna masacre en Culiacán.

Luego de refrendar su apoyo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y reconocimiento a la Sedena por la estrategia realizada en Sinaloa, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco asintió que la serie de hechos registrados se perdió la batalla pero no la guerra.

Destacó que por primera ocasión la toma de decisión no fue unilateral sino se tomó una determinación consensuada para tomar esa resolución tan fuerte (la liberación de Ovidio Guzmán) para no generar más muertes, en contraste salvar vidas para no generar un mayor costo.

Bajo ese panorama, recordó que fue el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa quien desató una guerra hace más de 12 años, que ha costado miles de vidas.

Además dijo que los decesos desde esa época presidencial se comparan al holocausto vivido por los judíos en la era nazi.

Reiteró que en territorio nacional “llevamos” más de 12 años que se desató una guerra brutal que causó mucho daño, parte de esa guerra brutal y esa masacre tan brutal que ha vivido el país y hay cifra muy parecida o similar al holocausto y desatada por Felipe Calderón, quien concibió precisamente que se optara por eso, ahora hay un cambio porque se vivía el terror en las calles, “lamentamos lo que se vivió ahí”.

Rivera Vivanco refrendó las acciones de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por estar a la altura de las circunstancias.

En ese marco, acentuó que los ciudadanos agradecen que ahora sí fueran escuchados porque esa decisión no fue unilateral.

“Esto permite, en esta primera etapa, haber perdido esta batalla, si se quiere ver de esta manera, pero la guerra se debe ganar y la mejor guerra o un mejor guerrero la gana sin derramar sangre".