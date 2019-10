Grupos armados ingresaron a Asamblea de Ajalpan

Se cancelan asambleas en Ajalpan, Huachinango, Teziutlán, Ciudad Serdán y Puebla, distrito 12. Se tambalea la asamblea estatal del 10 de noviembre para elegir a dirigente de Morena.

La Asamblea Estatal de Morena del 10 de noviembre en la que se elegirán a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) está en riesgo de realizarse, esto debido a los desmanes que se registraron en las asambleas distritales de este domingo, en donde incluso grupos armados intentaron ingresar algunos eventos en donde se votaría por los consejeros.



La cancelación de las asambleas distritales para elegir a los consejeros y consejeras de este partido fueron en Huachinango, distrito 1; Ciudad Serdán, distrito 8; Ajalpan, distrito 4, Teziutlán, distrito 3; así como el 12 de Puebla por lo que de no llevarse a cabo estas asambleas nuevamente antes del 10 de noviembre, se corre el riesgo de posponer la elección del dirigente de Morena en Puebla.



En entrevista con Intolerancia Diario, Edgar Garmendia de los Santos, quien es secretario general de Morena, confirmó que grupos armados en Ajalpan ingresaron por la fuerza a la asamblea de Morena, a pesar de ser ajenos al partido político lo que provocó la cancelación de este evento.



"Personas queriendo ingresar no con la credencial de Morena y nosotros decíamos que la convocatoria decía que personas afiliadas y que aparecieran en el padrón son las que podían ingresar con el padrón, al final se pudo controlar esa situación con el apoyo del Comisionado de Elecciones. Sin embargo, hubo conatos de violencia e ingresaron al rededor de de 150 personas algunas venían armadas y empezaron las confrontaciones entre los militantes y al final no hubo condiciones para la realización de la asamblea", dijo Garmendia de los Santos.



Por su parte, el comisionado de elecciones José Luis García Lugo levantó un documento con todas las incidencias registradas en el estado, no sólo en Ajalpan donde grupos armados ingresaron, sino en otros lugares en donde hubo compra y coacción del voto.