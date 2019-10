Anuncian transportistas que no cumplirán acuerdos tras confirmar descuento a estudiantes

Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, aseguró que podría darse un paro de unidades en los próximos días.

Transportistas truenan contra la tarifa preferencial a estudiantes y abren la posibilidad un paro de labores, al tiempo de señalar que ya no cumplirán los acuerdos firmados como poner cámaras de seguridad a sus unidades.

En entrevista a Intolerancia Diario, Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, sentenció que los acuerdos previos se han roto.

Indicó que el anuncio de las autoridades de la Secretaría de Transportes de que solo aplicarán los descuentos a estudiantes en época escolar no les ayuda en nada.

De este modo, indicó que es viable un paro de labores en estos días, al tiempo de afirmar que ya no cumplirán los acuerdos como la instalación de cámaras de seguridad y GPS.

Explicó que operativamente no es viable la tarifa preferencial, debido a que no hay modo de controlar a los operadores, para saber cuántos estudiantes realmente subieron, al señalar que un contador cuesta más de 35 mil pesos, por lo que no hay para pagarlos.

Por lo tanto, insistió que el gobierno estatal debe subsidiar este descuento a los estudiantes.

“Nosotros dijimos, aquí se necesita dinero o se lo das al estudiante o lo das a nosotros, aquí lo de los 200 viajes no sirve, entra un descontrol muy fuerte, aunque tengas barras”, afirmó.

“Para qué lo quieres sino sabes quién subió. Los choferes van a decir que subieron puros estudiantes, cómo lo controlas”, aseveró en tono molesto.

“Obviamente los compromisos que se firmaron se rompieron, no pondremos ningún localizador, nosotros lo hicimos para coadyuvar, pero la obligación de dar seguridad es del Estado a nosotros no nos corresponde”, dijo.

“Nosotros no los vamos a comprar, si los quieren poner ellos que los pongan, pero nosotros no los vamos a comprar”, dijo.

-¿Está en la posibilidad el paro?

-Si, si, si, ahorita me acaban de llamar de Tehuacán y de Atlixco para ver la cuestión del paro.