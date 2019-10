Al TEPJF y Fepade llegará conflicto de asambleas distritales de Morena

Las irregularidades discutidas este domingo se resolverán ante la Comisión de Honestidad y Justicia y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los conflictos registrados en las asambleas distritales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se resolverán ante la Comisión de Honestidad y Justicia y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues una de las principales irregularidades en este proceso electivo de consejeros fue el padrón alterado con el que se condujo todo el proceso.

Sin embargo, también habrá denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ya que hubo injerencia en el proceso interno por parte de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno y especialmente en las fallidas asambleas de Acatlán, Ajalpan, Huachinango, Teziutlán, Puebla distrito 12, así como Ciudad Serdán.

En entrevista con Intolerancia Diario, Mario Bracamonte González, delegado con funciones de presidente, anunció que interpondrá las acciones jurídicas correspondientes por las irregularidades presentadas en las asambleas, incluso consideró ilógico que él no apareciera en el padrón cuando es fundador de este partido incluso es quien dirige al instituto político en el estado.

“Hay reportes de militantes, a mi por la gravedad moral del asunto el elemento que me parece más destacable es la exclusión del padrón de muchas personas. En cuanto al padrón se ha dicho desde hace mucho tiempo que había irregularidades en el padrón, esta tan mal el padrón que yo no aparecía ni en los días anteriores, de ese nivel es el asunto, un padrón y una gran cantidad de militantes nuestros han presentado quejas ante el CEN en número creciente porque hay una exclusión sobre todo de la militancia más antigua”, dijo.

El delegado con funciones de presidente dijo que especialmente hay quejas de las y los militantes fundadores de este partido quienes fueron excluidos, ya que ellos no se venden y en esta elección de consejeros hubo “venta de votos, acarreos e infiltración de personajes ajenos”, dijo.

Bracamonte González quedó fuera del proceso electivo de Morena, ya que el primer paso para ser dirigente estatal es ser consejero y entonces así se puede promover el día de la asamblea estatal, programada para el 10 de noviembre.

Acusó que grupos ajenos intentan apoderarse de Morena, pues ahora es uno de los partidos que tendrá más prerrogativas y es uno de los que tiene mayor futuro electoral.

Ante Fepade interpondrán denuncias contra Rodrigo Abdala

En tanto, que un bloque de consejeros electos del denunciarán al coordinador de la Secretaría de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, quien influyó en las asambleas distritales a través de la coacción y condicionamiento de programas federales, la denuncia será interpuesta ante la Fepade.

#Ahora 💡 Consejeros electos de Morena denuncian que @RodrigoAbdalaD, delegado de Bienestar envió a sus operadores políticos y coaccionó el voto 🗳️ e interfirió en la elección interna de Morena.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/SuN9XszDdE — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 21, 2019

Además, ante la Comisión Nacional de honestidad y Justicia será acusada Argelia Arriaga García, presidenta municipal suplente de Puebla, ya que agredió física y verbalmente a los militantes en su intentona de reventar la asamblea en el distrito 6, incluso señalaron que hay videos y evidencias para demostrar las agresiones.

En conferencia de prensa, las y los consejeros electos Esther González Avendaño, Miguel Ángel Rojas Lucero, Jonathan Rivera Sánchez e Hilda Vázquez Sánchez, denunciaron que además el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, por medio de sus operadores políticos intentó reventar la asamblea, pues este grupo político no era favorecido con votos para la colocación de consejeros.

Los consejeros hicieron el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que los programas federales se están utilizando para favorecer a un grupo de morenistas quienes intentan apoderarse del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el partido político que el siguiente año ejercerá 73 millones de pesos en prerrogativas.

Así denunciaron que servidores públicos como Verónica Diaz Ventura, María Diaz Ventura y Gabriel Diaz Torixa, quienes pertenecen al distrito 12 se encontraban en el distrito 6, desde donde vigilaban que los beneficiarios de programas acudieran a votar, pero además agredieron físicamente algunos militantes.

Los consejeros señalaron que su triunfo esta firme y a pesar del amago de Alejandro Carvajal Hidalgo para impugnar el proceso electivo, ya que afirmaron su triunfo fue por una amplia diferencia, hubo quorum y no hubo irregularidades que pongan en duda su triunfo.

Y es que, en conferencia de prensa previa, el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, anunció que impugnará el proceso electivo de los consejeros, debido a la serie de irregularidades en las asambleas.

“Lo más importante no es que yo este compitiendo, yo llegaría a un acuerdo con la militancia para que este proceso salga adelante, estamos acá por la convicción de lograr la institucionalidad del partido y darle el liderazgo, de lograr una resistencia contra gentes externos que quieren perredizarlo y que quieren aplicar las viejas prácticas”, dijo el diputado federal.

En Morena ningún grupo se puede dar por ganador: Gabriel Biestro

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, lamentó los hechos de violencia registrados en seis asambleas distritales en las que se elegirían a las y los consejeros, dijo que por el momento ningún grupo político se puede decir ganador, ya que faltan por elegir a 60 consejeros.

“Todavía no, sobre todo si hay 60 consejerías en juego, hay que esperar y hacer un llamado a que estas que vengan si se reponen que sean como siempre han sido, en tranquilidad, en paz, son eventos de militancia, eventos familiares, en el 9 la gente levaba un niño, que sea como siempre han sido, es una pena lo que paso”, dijo.

El segundo dirigente de Morena en Puebla, dijo que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que se encargue de hacer una nueva convocatoria para la realización de las asambleas distritales, pues coincidió con que se corre el riesgo de suspender la asamblea estatal en la que se elegirán a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de este partido.

Dijo desconocer los hechos de grupos armados quienes irrumpieron en Ajalpan, aunque de ser así en la nueva asamblea que se lleve a cabo en el lugar se deberá contar con la seguridad necesaria para que este proceso se realice exclusivamente con las y los morenistas.

“Vi esa denuncia, más no tengo videos o fotos, espero que no sea así y espero que haya mayor seguridad, sobre todo para los asistentes y que la gente no deje de ir, son cuestiones para amedrentar. Eso lo va a decir el Comité Ejecutivo Nacional, estaremos al pendiente en espera y respetando lo que diga la dirigencia nacional”, refirió.