De escuelita a circo mediático convierten diputados el pleno del Congreso del Estado

Desde la tribuna el legislador José Juan Espinosa dice “ese cabrón”.

Por enésima vez los diputados Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres llevaron la sesión del pleno del Congreso del Estado a un circo, donde hubo acusaciones como en la escuela, hasta insultos dirigidos a los demás legisladores como “cabrón”, al tocarse el tema de la reasignación de comisiones ante las licencias que solicitaron las diputadas, Leonor Vargas Gallegos, así como Yadira Lira Navarro.

Durante más de dos horas los legisladores se centraron en el punto 10 para reasignar las comisiones, una vez que protestaron porque el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla fue propuesto para integrar las de Hacienda, Presupuesto, así como el Comité de Adquisiciones del Congreso, lo que generó la inconformidad de la oposición.

Mientras los diputados, Armando García Avendaño del PRD, Carlos Alberto Morales, de Movimiento Ciudadano, así como Oswaldo Jiménez López presentaron argumentos de índole legal, así como la diputada Rocío García Olmedo, otros legisladores subieron a la tribuna para seguir la guerra en contra de Gabriel Biestro.

El diputado Héctor Alonso Granados, subió a la tribuna para quejarse de la “discriminación masculina” que sufren los diputados hombres, y señaló que él y José Juan Espinosa Torres fueron víctimas de la misma, ya que los quitaron de las comisiones, y advirtió que ya ganó un amparo.

Dijo que va a presentar nombres de la gente que tienen en nómina, a lo que desde su curul la diputada de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, señaló “uy qué miedo”, generando las risas en el pleno.

Alonso Granados molesto por la expresión aprovecho la ocasión para decir que hay debilidad en Puebla, y fuera de tema pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que aplique la mano dura, y no a la intolerancia.

Durante su participación desde galerías y en el propio pleno al terminar algunas frases se escuchó el típico “shhh” que molestó al diputado.

"Ese cabrón"

El diputado José Juan Espinosa Torres nuevamente acusó a Gabriel Biestro de no ser poblano, y de apenas haber concluido sus estudios de licenciatura en Xalapa.

Al dar su argumentación de porqué estaban siendo relegados, dijo “había que sacudirse porque ese cabrón”.

Indicó que en se estaba violando la ley y los principios de transparencia, además de que se busca mantener el control en un solo hombre.

El Niño Héctor

Héctor Alonso quien subió en tres ocasiones a la tribuna, llamó inútil a la diputada Nora Merino, y nuevamente acusó as Tonanzin Fernández de tomar partido.

Al ser reconvenido por la presidente de la mesa directiva, Josefina García, el legislador se acusó con la misma al estilo “escuelita” al señalar “diputada le pido que también les pida a las diputadas Nora y Tonanzin, que cuando no me digan -shhh- ni me estén interrumpiendo.

Desmienten a Héctor Alonso

Al hacer uso de la palabra, Gabriel Biestro Medinilla presentó un documento en el cual la justicia federal declara como sobreseído el juicio de amparo solicitado por Héctor Alonso Granados, e indicó que él terminó sus estudios universitarios en administración en Xalapa en el año de 2009, y señaló que tuvo mención honorífica, y su titulación se dio a principios de este año.

Precisó que en su caso no ha cometido ningún escándalo financiero, ni están en duda sus cuentas públicas.

Pruebas pide Nibardo

El diputado del PRI, Nibardo Hernández llamó a los legisladores que hablan en contra de Biestro Medinilla, que presenten pruebas, pero que recurran a la autoridad correspondiente.

Advirtió que por las prácticas dilatorias de “dos diputados” se ha detenido el análisis de temas como el dengue, y otros puntos que afectan a la sociedad.

Llamó a que exista el respeto, y puntualizó que si Gabriel Biestro era designado como miembro de las comisiones, sería por el voto de los diputados.

Se reasignan las comisiones

Al final en la votación para las comisiones de Hacienda, Presupuesto, así como el Comité de Adquisiciones fueron 25 a favor, 13 en contra, y una abstención.