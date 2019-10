Congreso coadyuvará con área de Inteligencia Financiera en investigación sobre exfuncionarios

Gabriel Biestro sostuvo que están en la mejor disponibilidad de aportar la documentación para fincar responsabilidades por el delito de lavado de dinero, que derivó en enriquecimiento ilícito.

Tras los señalamientos hechos por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, aseveró que el Poder Legislativo de Puebla cooperará para llegar al fondo de la investigación por lavado de dinero que sigue en contra de dos funcionarios exmorenovallistas.

En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, el legislador dijo que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de este ente federal para entregar información sobre servidores públicos de pasadas administraciones a quienes se les congelaron sus cuentas bancarias, según lo confirmó Nieto Castillo en su visita a Puebla.

Biestro Medinilla sostuvo que están en la mejor disponibilidad de aportar la documentación que pida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fincar responsabilidades a estos exfuncionarios por el delito de lavado de dinero, que derivó en enriquecimiento ilícito.

"Es una unidad federal pero obviamente nosotros cooperaremos en cualquier momento, pero no tenemos información. Esos temas que maneja son de carácter privado no es público, pero vamos a estar a la espera a que la unidad diga o emita algo y si solicita algún tipo de información que provenga del Congreso estamos a entera disposición".

Cuestionado si este proceso es sobre el exdiputado local, Eukid Castañón Herrera, y el senador de la República, Roberto Moya Clemente, respondió desconocer los nombres de quienes están siendo investigados, pero reiteró que quienes cometieron algún exceso deberán ser sancionados.

La semana pasada, Biestro Medinilla solicitó a la Fiscalía Especializada de combate a la Corrupción iniciará una investigación sobre Eukid Castañón Herrera, Pablo Rodríguez Regordosa, Roberto Moya Clemente y Jorge Aguilar Chedraui, entre otros, como responsables del endeudamiento de Puebla.

En pie la investigación

Fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien informó que se han presentado dos denuncias en contra de exfuncionarios de pasadas administraciones de Puebla por lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito.

En breve entrevista previa a su participación en un foro, señaló que la dependencia a su cargo emprendió acciones legales sobre personas ligadas a pasados gobiernos de Puebla.

Señaló que las denuncias se encuentran radicadas en la Fiscalía General de la República (FGE) para que se inicien las investigaciones correspondientes y las autoridades actúen en consecuencia sancionando estos abusos y excesos, pero por ley se reservó sus nombres.

Mencionó que en primera instancia se congelaron las cuentas bancarias de los implicados en el delito de lavado de dinero vinculado con enriquecimiento ilícito cometido en los pasados gobiernos en Puebla.

Al insistirle sobre los nombres o cargos que tuvieron estos exfuncionarios y la administración en la que participaron, respondió que por una cuestión de secrecía de la investigación no podrían ser revelados.



"Nosotros hemos presentado dos denuncias relacionadas con ex funcionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla ante la Fiscalía General de la República, hay que esperar a que se desarrolle el proceso penal en términos del Código Penal en Procedimientos Penales pero la Unidad de Inteligencia Financiera ha generado el congelamiento de cuentas y la denuncia correspondiente, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las carpetas de investigación".

Por otra parte, Nieto Castillo, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SUCP tiene congelados 900 millones de pesos en diversos casos relacionados con el delito de robo de combustible en el estado de Puebla, Hidalgo y Estado de México.