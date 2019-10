Eduardo Gandúr Islas se perfila como el próximo dirigente de Morena

Sostuvo que desde el instituto político pretende el impulso de cuadros quienes den la batalla en 2021 y con ello, se defiendan los proyectos que presentará en su Andrés Manuel López Obrador.

Eduardo Gandúr Islas se perfila como el próximo presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues es el favorito del grupo político de Gabriel Biestro Medinilla y por ende del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues aunque faltan 6 asambleas que representan a 60 consejeros, este bloque mantiene la mayoría de los 90 integrantes del Consejo Estatal que ayer quedó electo.

Entrevistado por Intolerancia Diario, Eduardo Gandúr Islas comentó que con el apoyo de los consejeros de Morena impulsará la formación política, capacitación y la defensa de proyectos de la “cuarta transformación”.

“Quiero compartir un partido cien por ciento educador que concentre todos sus esfuerzos en la formación política, que la vida del partido se dedique casi en un tema de elaboración de círculos de lectura, estudios, charlas, conferencias y todo un proceso de pláticas formativas que imposibiliten que otras personas colonicen el partido, que se pongan candados y quiera ser candidato tenga que formarse políticamente en las filas de Morena", dijo, al señalar que lo importante es conservar la ideología política para entonces defender los proyectos de la “cuarta transformación”.

Y es que, con el proceso electoral de 2018 y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Morena quedó huérfano, pues el principal líder asumió su responsabilidad en la función pública y con ello hubo desbandada de morenistas a las administraciones gubernamentales, por lo que se requiere retomar el trabajo partidista y fortalecer a este instituto político.

"No termina nada en 2018, es el fin de la primera fase, el seguimiento de la ‘cuarta transformación’. Tiene que haber un relevo generacional porque el año pasado nos quedamos en el orfanato, Andrés Manuel y todos los cuadros del partido se volcaron a la función pública y dejaron vacío el partido y eso significo que no haya vida orgánica y que haya confusión sobre lo que hacen los cuadros de Morena. Tiene que haber un relevo generacional y se tiene que dar ahorita con una renovación fresca", dijo.

Sostuvo que desde el instituto político pretende el impulso de cuadros quienes den la batalla en 2021 y con ello, desde la Cámara de Diputados las y los representantes populares defiendan los proyectos que presentará en su segundo trienio como presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Formación política para defender el 2021, que es el segundo trienio de Andrés Manuel que es en donde están los proyectos más pesados, viene el Tren Maya el proyecto de Santa Lucía, el proyecto de los árboles maderables en el sureste del país y lo peor es que tuviéramos una cámara de diputados que obstaculizará todos esos proyectos que están contenidos en el proyecto de nación que siempre quisimos hacer realidad", dijo.

Busca blindar a Morena

El morenista, quien logró colocarse como consejero, su pase para la Asamblea Estatal, señaló que uno de los proyectos en el estado es realizar recorridos con la objetivo de formar a las y los militantes y blindar al partido de grupos quienes solo intentan sacar provecho personal.

Aunque sin dirigirse directamente a nadie, señaló que Morena se ha vuelto atractivo para la gente, especialmente por la cantidad de dinero que recibe anualmente, a partir de su alta votación obtenida en 2018, tan solo en Puebla se ejercerán 73 millones de pesos para el siguiente año.

"Una serie de intereses mezquinos de gente que quiere colonizar al partido, que no le interesa otra cosa que estar en un partido que tiene mucho más dinero del que podría imaginar y más militantes de los que pueden contabilizar", dijo.

En este orden, tal y como lo marcan los estatutos con la reciente reforma realizada, el 50 por ciento de las prerrogativas será destinado a la formación política, por lo que Gandúr Islas le apuesta a la formación de cuadros políticos quienes defiendan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que en el estado defiendan más acciones de gobiernos emanados de este partido político.

"No saben de qué tratan las asambleas, por qué son coordinadores o cuáles son las funciones de los coordinadores que se eligieron en este fin de semana y qué es lo que sigue, siendo coordinadores qué es lo que van hacer. Le apuesto mucho a eso, además de que la militante ha sido crítica y de construcción de pensamiento y estructura de un movimiento articulado", dijo.

Agregó que en el estsdo se requiere defender el trabajo de la Cuarta Transformación, como es el combate a la corrupción y tener presentes los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

"Con Pablo Salazar tuve diferencias de corte ético"

Por cierto que, respecto a los principios ideológicos de Morena, Eduardo Gandúr Islas refirió que con el consejero estatal Pablo Salazar tuvo diferencias de corte ético, pues su compañero de partido en algún momento anduvo pidiendo dinero a nombre de Morena y lucrando con el partido político con un objetivo personal, lo que terminó con una relación incluso de amistad.

Los que antes eran inseparables, Gabriel Biestro, Pablo Salazar y Eduardo Gandúr terminaron una relación por situaciones de presunta corrupción en las que se involucró el segundo de ellos; por este motivo, Gandúr Islas señaló que Pablo Salazar no puede aspirar a la dirigencia estatal pues no cumpliría con los principios de Morena.

"Tuvimos diferencias profundas de corte ético, donde él empezó a pedir dinero a nombre de personajes y a nombre de Morena y tuvimos que alejarnos de él, al menos yo marco una línea muy grande entre quienes cometen prácticas desleales y de corrupción y de quiénes queremos trabajar profundamente esta crisis que está en el país y cuyo peor mal es la corrupción, no estoy de acuerdo", dijo Gandúr Islas.

Mario Bracamonte alejado del partido

Respecto a Mario Bracamonte González, quien ya no podrá participar en la Asamblea Estatal de Morena, Eduardo Gandúr Islas refirió que se alejado del partido político y no brilló por la organización de trabajos a favor de Morena, por lo que esto le costó que ni siquiera apareciera en el padrón, ya que no está comprometido con la labor partidista.

"Mario Bracamonte González es alguien que estuvo alejado muchos años y no puede comprender la mística de Morena, creyó que con unos meses de trabajo iba a ganar una asamblea para poder ganar una coordinación distrital y tener de manera permanente la presidencia, ayer le cayó un balde de realidad y se dio cuenta que no es así, me parece terrible querer andar echar un proceso solo porque no se vio beneficiado, es lo que puedo decir porque no hay mayor aportación que él le haya hecho al partido”, dijo.

En este orden lo llamó a la prudencia y sensatez, pues no es posible que intente echar abajo un proceso electivo por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando ni siquiera conoce a fondo el partido, a la militancia y no ha trabajado a favor de este instituto político.

Edgar Garmendia impedido para participar

Por otra parte, comentó que el secretario general de Morena, Edgar Garmendia de los Santos no puede participar en el proceso de selección del nuevo dirigente estatal de este partido, ya que el estatuto impide que participe pues está en funciones partidistas.

"Él no puede ni siquiera intentarlo porque es secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en el periodo pasado y el estatuto habla de que no peudes estar en dos periodos consecutivos, eso habla entonces de que ni siquiera conoce nuestra normatividad", dijo.

Eduardo Gandúr Islas confió en que saldrá vencedor durante la Asamblea Estatal que se tiene programada el 10 de noviembre, pues dijo que tiene un proyecto para las y los militantes y no busca, a diferencia de otros personajes, un beneficio personal.