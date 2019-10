Defiende PAN a Eukid Castañón y a Roberto Moya

Genoveva Huerta, dirigente estatal, reiteró que no se puede caer en especulaciones y en todo caso se debe esperar a que la SHCP emita un informe final de sus investigaciones.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, exigió que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sea ocupada como un "garrote político", esto respecto a que esta dependencia está investigando a Eukid Castañón Herrera y Roberto Moya Clemente, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En conferencia de prensa, la líder estatal del PAN dijo que el proceso de investigación debe ser transparente y apegado a derecho, agregando que Acción Nacional no teme a nada, pues durante los gobiernos encabezados por este partido hubo conducta legal.

#Ahora 💡 La dirigente estatal del PAN, @GenovevaHuerta, señala que se deben investigar a todos y no solo a los funcionarios morenovallistas como Eukid Castañon o Roberto Moya Clemente.



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 21, 2019

"Nosotros estamos siempre a favor de la transparencia y que se investigue cualquier cosa, el PAN no teme porque no hay nada que esconder, claro que todo apegado a la ley y a derecho, no con juicios a priori, no con suposiciones, todo que sea apegado a la ley y que no se utilice como un garrote político y nosotros incluso como ahorita lo mencione", dijo.

Este lunes, el periodista Enrique Núñez dio a conocer que los hombres cercanos a Rafael Moreno Valle y de quienes estarían congeladas sus cuentas son Eukid Castañón Herrera y Roberto Moya Clemente, el primero de ellos su operador político y quien habría sido el responsable del fraude electoral de 2018, el segundo de ellos quién es senador suplente del exmandatario.

En este orden, Huerta Villegas dijo que no se puede caer en especulaciones y en todo caso se debe esperar a que la SHCP emita un informe final de sus investigaciones, con el objetivo de que haya trasparencia en todo el proceso.

#EnHilo 👉🏻 La dirigente del @PANPUEBLA menciona que están abiertos a que se investigue pero lo que no quieren es que las acusaciones se tomen como un "garrote político".



— Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 21, 2019

Congreso del estado coadyuvará con las investigaciones

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que este Poder Legislativo coadyuvará con la SHCP si así lo solicita, en esta investigación que realiza.

Dijo que la SCHP lleva a cabo un proceso diferente al de la Auditoría Superior del Estado (ASE), explicó que "la unidad es federal obviamente que nosotros cooperaremos si en algún caso tuviéramos que hacerlo, pero no tenemos ningún tipo de información al respecto y esos temas que manejan son de carácter privado y no público y estemos a la espera de que la Unidad diga algo, estamos en entera disposición", mencionó.

Fue la semana pasada cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto dio a conocer que dos morenovallistas estarían involucrados en actos ilícitos, motivo por el cual son investigados.